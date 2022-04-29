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David Luiz treina com o grupo, e dupla se aproxima de estreia pelo Flamengo na temporada

Sem tempo para descanso. Atividade desta sexta-feira foi a reapresentação do elenco após vitória na Libertadores, contra a Universidad Católica, no Chile...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 15:40
Após desfalcar o Flamengo no jogo contra a Universidad Católica, nesta quinta-feira, pela Libertadores, David Luiz treinou com o grupo na reapresentação do elenco, na manhã desta sexta. Diante do Athletico, o zagueiro foi poupado no fim de semana passado (ficou no banco) e baixa no torneio continental por conta de "questões pessoais", segundo informou o Fla.O próximo jogo do Flamengo será contra o Altos-PI, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. E, como David Luiz treinou integralmente com o plantel, há a expectativa de que o defensor atue contra o time piauiense.
Ayrton Lucas e Rodrigo Caio também treinaram com o grupo, aliás. O ala-esquerdo vive a expectativa de fazer a sua estreia pelo Fla - ele torceu o tornozelo esquerdo logo depois de sofrer um pisão quando ainda atuava na Rússia. O camisa 3, por sua vez, segue o fortalecimento muscular - como complemento - para fazer o seu primeiro jogo em 2022.
Matheuzinho, por sua vez, realizou atividades com o preparador físico Lluís Sala. Em transição, ainda é aguardado para treinar integralmente com os jogadores à disposição de Paulo Sousa.
Vitinho, Gustavo Henrique, Fabrício Bruno e Matheus França são outros que estão em recuperação, mas em estágios menos avançados.
CORREDOR PARA GRILO
Na atividade desta manhã, o elenco do Flamengo ainda brincou com Paulo Grilo, preparador de goleiros português e aniversariante do dia, com direito a corredor na academia do CT. Assista: > Fla 100%! Veja a tabela na Libertadores
Com a vitória em Santiago, o Flamengo segue com 100% de aproveitamento e tem a classificação encaminhada no Grupo H. O Rubro-Negro volta a campo, pela Libertadores, na próxima quarta, em Buenos Aires, contra o Talleres. No domingo, enfrenta o Altos, em Teresina, pela Copa do Brasil - a viagem da delegação será neste sábado.
Crédito: DavidLuizematividadenestasexta-feira(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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