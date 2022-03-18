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David Luiz treina bem e deve 'reforçar' o Flamengo diante do Vasco; Bruno Henrique é baixa confirmada

Após reavaliação na quinta-feira passada, defensor fica à disposição do técnico Paulo Sousa para o jogo de volta da semifinal do Carioca. Bruno Henrique segue no DM ...
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Publicado em 

18 mar 2022 às 13:41

Publicado em 18 de Março de 2022 às 13:41

O técnico Paulo Sousa contará com David Luiz para o clássico entre Flamengo e Vasco. O defensor treinou bem na atividade da manhã desta sexta-feira (18) e rechaçou as dúvidas que pairavam após sofrer uma torção no seu joelho esquerdo.A confirmação da presença de David Luiz ameniza uma preocupação em torno do setor defensivo para o Clássico dos Milhões. Mais cedo, o departamento médico do Flamengo confirmou que o recém-contratado Pablo teve uma lesão no joelho direito diagnosticada.
O Rubro-Negro também também tem um desfalque confirmado no setor ofensivo. Bruno Henrique, que sofreu uma luxação no ombro, não chegou a ir a campo e foi submetido a tratamento no departamento médico no clube.
A expectativa é que o atacante retorne à equipe caso o Flamengo se classifique para a final do Campeonato Carioca. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida e melhor campanha, a equipe pode até perder por um gol de diferença que partirá em busca do tetracampeonato.
Crédito: Zagueiroserecuperoueparticipoubemdaatividadecomorestantedoelenco(Foto:PaulaReis/Flamengo

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