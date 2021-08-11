David Luiz sonha com proposta do Real Madrid nesta janela

O zagueiro David Luiz sonha com uma proposta para jogar no Real Madrid na próxima temporada, segundo o jornalista Ozgur Sancar. O Adana Demirspor, da Turquia, busca um acordo com o defensor, mas o atleta tem rejeitado as ofertas aguardando uma oferta firme do Santiago Bernabéu.Apesar da operação ser complicada, Giuliano Bertoluci, empresário do brasileiro, disse que a equipe merengue mostrou interesse na chegada do veterano. David Luiz está livre no mercado de transferências e pede um salário de três milhões de euros (R$ 18 milhões) por temporada.
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Nesta janela de transferências, o Real Madrid negociou a saída de Raphael Varane ao Manchester United e não entrou em acordo por uma renovação de contrato com Sergio Ramos. Apesar das duas perdas, Florentino Pérez só contratou David Alaba como reposição.
Por outro lado, o Adana Demirspor busca o nome de diversos veteranos no mercado para a disputa do Campeonato Turco. Recentemente, a equipe anunciou a contratação do atacante Mario Balotelli.