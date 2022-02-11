David Luiz e Bruno Henrique avançam por retorno ao Flamengo

Após vencer o Audax em Volta Redonda, por 2 a 1, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta manhã, no Ninho do Urubu, e Paulo Sousa contou com duas importantes novidades: as presenças de David Luiz e Bruno Henrique em parte da atividade com o grupo. Os dois, posteriormente, fizeram trabalhos à parte.

David Luiz está em recuperação avançada no Flamengo e deve retornar em breve Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A expectativa é de que a dupla esteja à disposição para a Supercopa do Brasil, contra o Atlético-MG no próximo dia 20, na Arena Pantanal, em Cuiabá.David Luiz só atuou por 29 minutos na temporada, entrando na etapa final diante do Boavista, e depois ficou fora dos jogos contra Fluminense e Audax por apresentar desgaste muscular acentuado.

Já Bruno Henrique não entrou em campo. Relacionado na primeira partida, queixou-se de dores e, depois, teve lesão confirmada na coxa direita. Após o jogo de quinta, Paulo Sousa foi questionado sobre a situação da dupla, a qual classificou como "fundamental".

"São jogadores fundamentais no elenco, com muita experiência em termos defensivos, em termos de construção, como é o David Luiz. O Bruno (Henrique) dá profundidade à equipe, capacidade de gol, muito importante no jogo aéreo. São jogadores fundamentais e têm evoluído. Espero que possam estar prontos para a final ", avaliou o treinador do Flamengo, após a vitória sobre o Audax.