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David Luiz e Bruno Henrique avançam por retorno ao Flamengo

Zagueiro, que atuou por apenas 29 minutos neste início de 2022, e atacante, que ainda atuou neste ano, fizeram parte do trabalho com o grupo principal nesta sexta, no Ninho

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 17:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 17:14
Após vencer o Audax em Volta Redonda, por 2 a 1, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta manhã, no Ninho do Urubu, e Paulo Sousa contou com duas importantes novidades: as presenças de David Luiz e Bruno Henrique em parte da atividade com o grupo. Os dois, posteriormente, fizeram trabalhos à parte.
David Luiz certamente vai fazer bonito com a camisa do Flamengo
David Luiz está em recuperação avançada no Flamengo e deve retornar em breve Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
A expectativa é de que a dupla esteja à disposição para a Supercopa do Brasil, contra o Atlético-MG no próximo dia 20, na Arena Pantanal, em Cuiabá.David Luiz só atuou por 29 minutos na temporada, entrando na etapa final diante do Boavista, e depois ficou fora dos jogos contra Fluminense e Audax por apresentar desgaste muscular acentuado.
Já Bruno Henrique não entrou em campo. Relacionado na primeira partida, queixou-se de dores e, depois, teve lesão confirmada na coxa direita. Após o jogo de quinta, Paulo Sousa foi questionado sobre a situação da dupla, a qual classificou como "fundamental".

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"São jogadores fundamentais no elenco, com muita experiência em termos defensivos, em termos de construção, como é o David Luiz. O Bruno (Henrique) dá profundidade à equipe, capacidade de gol, muito importante no jogo aéreo. São jogadores fundamentais e têm evoluído. Espero que possam estar prontos para a final ", avaliou o treinador do Flamengo, após a vitória sobre o Audax.
Antes do Atlético-MG, contudo, o Flamengo tem dois compromissos pelo Campeonato Carioca. No domingo, às 19h, enfrenta o Nova Iguaçu, no Raulino de Oliveira e, no dia 16, às 15h30, visita o Madureira no Conselheiro Galvão.

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