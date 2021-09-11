David Luiz assina com o Flamengo e anúncio deve acontecer neste sábado

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica

Tinta no papel! Na tarde deste sábado, David Luiz assinou o contrato com o Flamengo, que é válido até o fim de 2022. Agora, falta apenas o anúncio do Rubro-Negro, que deve acontecer ainda hoje. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".

> Flamengo: entenda a importância da contratação de David LuizAinda conforme o site, a tendência é de que a apresentação do jogador aconteça ainda nesta segunda-feira. Vale destacar que David Luiz se junta a Kenedy e Andreas Pereira como os reforços da "era Renato". Os três, inclusive, somam experiência na Europa e já disputaram a Premier League, um dos principais campeonatos do Velho Continente.

> Veja a tabela do Brasileirão

Na última sexta-feira, após uma reunião entre dirigentes do Flamengo e representantes do zagueiro, o Rubro-Negro encaminhou a contratação do jogador. David Luiz estava livre no mercado desde junho, quando deixou o Arsenal, da Inglaterra, e firma contrato até dezembro de 2022.

No fim do mês passado, em entrevista coletiva, questionado sobre David Luiz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afastou a possibilidade de contratá-lo. O dirigente, inclusive, afirmou "ser pouco provável" que o atleta reforçasse o clube.