David Braz rescinde com o Grêmio e tem caminho livre para fechar com o Fluminense; Abel aparece no BID

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira a rescisão contratual com o zagueiro David Braz. Em nota, o clube afirma que a decisão foi tomada em comum acordo. Agora, o jogador tem o caminho livre para assinar contrato com o Fluminense. Neste momento, porém, ele se recupera de Covid-19 e cumpre o isolamento após testar positivo no início desta semana.

> Fred alcança a marca de 400 gols na carreira. Relembre os mais importantes com a camisa do Fluminense

- O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa ter realizado acordo de rescisão consensual em contrato de trabalho do atleta David Braz. O Clube agradece aos serviços prestados em sua passagem pela instituição e deseja êxito na continuidade de sua carreira - diz a nota.

O zagueiro tinha contrato com o clube gaúcho até dezembro deste ano, mas acabou ficando sem espaço e está fora dos planos. Braz chegou ao Grêmio em 2019, em uma troca que envolveu a saída de Marinho para o Santos. No total, foram 68 partidas e sete gols marcados.

Veja a tabela completa da Libertadores