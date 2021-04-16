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David Braz rescinde com o Grêmio e tem caminho livre para fechar com o Fluminense; Abel aparece no BID

Clube gaúcho comunicou nesta sexta-feira a rescisão amigável com o zagueiro, que se recupera de Covid-19...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 14:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 14:29
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio anunciou nesta sexta-feira a rescisão contratual com o zagueiro David Braz. Em nota, o clube afirma que a decisão foi tomada em comum acordo. Agora, o jogador tem o caminho livre para assinar contrato com o Fluminense. Neste momento, porém, ele se recupera de Covid-19 e cumpre o isolamento após testar positivo no início desta semana.
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- O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa ter realizado acordo de rescisão consensual em contrato de trabalho do atleta David Braz. O Clube agradece aos serviços prestados em sua passagem pela instituição e deseja êxito na continuidade de sua carreira - diz a nota.
O zagueiro tinha contrato com o clube gaúcho até dezembro deste ano, mas acabou ficando sem espaço e está fora dos planos. Braz chegou ao Grêmio em 2019, em uma troca que envolveu a saída de Marinho para o Santos. No total, foram 68 partidas e sete gols marcados.
Veja a tabela completa da Libertadores
Outro reforço que está prestes a ser anunciado é o atacante Abel Hernández, que vem do Internacional. Ele já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estará na lista do Fluminense para a Libertadores, apesar de não poder jogar já nesta rodada do Campeonato Carioca.

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