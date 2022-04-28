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futebol

David Braz, Nino e Felipe Melo agradecem Abel Braga e exaltam passagem pelo Fluminense

Treinador pediu para deixar o Tricolor na última quarta-feira após os resultados ruins e comunicou a decisão nesta quinta...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 16:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 16:20
O técnico Abel Braga entregou o cargo à diretoria do Fluminense e oficializou a saída nesta quinta-feira. Com uma despedida emocional no CT Carlos Castilho, alguns jogadores se manifestaram publicamente em respeito ao comandante. Através das redes sociais, o trio titular da zaga, David Braz, Nino e Felipe Melo, postaram mensagens de apoio e gratidão.+ Abel Braga deixa o Fluminense: veja técnicos brasileiros livres no mercado
- Aqui vai a minha homenagem e o meu agradecimento de todo coração, Xerifão! Foi um prazer enorme ter sido comandado por vc e mais ainda de ter tido o privilégio de ser campeão ao seu lado. Muito obrigado por todos ensinamentos, lealdade, sinceridade e confiança. Deus te abençoe! - escreveu David Braz no Twitter.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
O treinador encerra a passagem pelo Fluminense com o aproveitamento mais alto pelo clube, somando 70,5% em 26 jogos. Entre 2017 e 2018, teve 48,3% em 109 partidas, além de 60,5% em 142 jogos entre 2011 e 2013 e 56,8% em 75 confrontos em 2005.
- Obrigado por tudo, professor Abel, ídolo eterno - disse Felipe Melo.
- Muito obrigado por tudo professor Abel - registrou Nino.
Crédito: DavidBrazfoiumdosjogadoresasedespedirdeAbelBraga(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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