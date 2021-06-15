David Braz comemora estreia, exalta importância do grupo e diz que quer 'fazer história' no Fluminense

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Anunciado no meio de abril, David Braz fez sua primeira partida como titular no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no último domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro já havia entrado na partida anterior contra o mesmo adversário, mas na Copa do Brasil, já na reta final. Ao site oficial do Fluminense, o jogador comemorou a oportunidade.

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- Poder estrear é uma honra, mais um time grande na minha carreira. Eu estava louco por essa oportunidade, ela apareceu na quarta-feira e foram sete minutos que eu procurei aproveitar ao máximo. E dessa vez eu tive a oportunidade de jogar os 90 minutos. Eu me senti bem tecnicamente e fisicamente dentro da partida. Foi a primeira vez que atuei com alguns jogadores - disse.

- Fico feliz por essa partida e por essa equipe, que eu acredito bastante que pode ter um grande ano e quem sabe fazer história no clube. Minha avaliação foi boa para uma estreia, ainda mais da forma como foi o jogo, em que conseguimos buscar o resultado e trazer um ponto para casa. Sabemos o quanto isso é importante, ainda mais jogando fora. Fiquei muito feliz com a atuação - completou.

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De acordo com o "SofaScore", o camisa 44 deixou o gramado com duas interceptações, dois cortes e dois chutes travados, além de ter ganho todos os cinco duelos travados com jogadores adversários, não ter cometido nenhuma falta e nem sofrido dribles. Ele exaltou o elenco, que será necessário com a quantidade de jogos que o Flu pode disputar na temporada.

- Estou me sentindo bem e pronto para ajudar. Esse é um ano que vamos precisar bastante do elenco. O Roger deixou claro para todos estarem preparados para manter o nível de quem vem atuando e foi assim que eu me portei. Estava há dois meses e meio sem atuar os 90 minutos e neste período eu me preparei bastante para abraçar essa oportunidade. Espero que tenha agradado e que possa ter a confiança do treinador para a sequência da temporada. Será importante não só para mim, mas para todo o grupo ter todos com boas condições de ajudar o Fluminense - avaliou.Penúltimo reforço do pacotão do Fluminense para a Libertadores a ser anunciado, David Braz rescindiu com o Grêmio para assinar com o Tricolor até abril de 2023. Ele demorou a se juntar ao grupo pois testou positivo para Covid-19 e precisou cumprir quarentena, sendo relacionado pela primeira vez em 2 de maio, contra a Portuguesa.

- No ano passado, quando eu não estava aqui, este foi um dos times do Fluminense mais difíceis que eu já tinha enfrentado. Esse foi um dos motivos que me fizeram aceitar a proposta para jogar aqui. Foi pela qualidade do grupo, a forma como o time atua e os desafios grandes que tinha na temporada. Espero que a gente consiga fazer história no clube, que é o desejo do nosso elenco - afirmou.

Com cinco pontos no Campeonato Brasileiro, o Fluminense é o sétimo colocado e volta a entrar em campo nesta quinta-feira. O time comandado pelo técnico Roger Machado encara o Santos, às 19h, no Maracanã. Para David Braz, um desafio e tanto que o Tricolor terá pela frente.