David Braz comemora estreia, exalta importância do grupo e diz que quer 'fazer história' no Fluminense

Anunciado no meio de abril, David Braz fez sua primeira partida como titular no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no último domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro já havia entrado na partida anterior contra o mesmo adversário, mas na Copa do Brasil, já na reta final. Ao site oficial do Fluminense, o jogador comemorou a oportunidade.
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- Poder estrear é uma honra, mais um time grande na minha carreira. Eu estava louco por essa oportunidade, ela apareceu na quarta-feira e foram sete minutos que eu procurei aproveitar ao máximo. E dessa vez eu tive a oportunidade de jogar os 90 minutos. Eu me senti bem tecnicamente e fisicamente dentro da partida. Foi a primeira vez que atuei com alguns jogadores - disse.
- Fico feliz por essa partida e por essa equipe, que eu acredito bastante que pode ter um grande ano e quem sabe fazer história no clube. Minha avaliação foi boa para uma estreia, ainda mais da forma como foi o jogo, em que conseguimos buscar o resultado e trazer um ponto para casa. Sabemos o quanto isso é importante, ainda mais jogando fora. Fiquei muito feliz com a atuação - completou.
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De acordo com o "SofaScore", o camisa 44 deixou o gramado com duas interceptações, dois cortes e dois chutes travados, além de ter ganho todos os cinco duelos travados com jogadores adversários, não ter cometido nenhuma falta e nem sofrido dribles. Ele exaltou o elenco, que será necessário com a quantidade de jogos que o Flu pode disputar na temporada.
- Estou me sentindo bem e pronto para ajudar. Esse é um ano que vamos precisar bastante do elenco. O Roger deixou claro para todos estarem preparados para manter o nível de quem vem atuando e foi assim que eu me portei. Estava há dois meses e meio sem atuar os 90 minutos e neste período eu me preparei bastante para abraçar essa oportunidade. Espero que tenha agradado e que possa ter a confiança do treinador para a sequência da temporada. Será importante não só para mim, mas para todo o grupo ter todos com boas condições de ajudar o Fluminense - avaliou.Penúltimo reforço do pacotão do Fluminense para a Libertadores a ser anunciado, David Braz rescindiu com o Grêmio para assinar com o Tricolor até abril de 2023. Ele demorou a se juntar ao grupo pois testou positivo para Covid-19 e precisou cumprir quarentena, sendo relacionado pela primeira vez em 2 de maio, contra a Portuguesa.
- No ano passado, quando eu não estava aqui, este foi um dos times do Fluminense mais difíceis que eu já tinha enfrentado. Esse foi um dos motivos que me fizeram aceitar a proposta para jogar aqui. Foi pela qualidade do grupo, a forma como o time atua e os desafios grandes que tinha na temporada. Espero que a gente consiga fazer história no clube, que é o desejo do nosso elenco - afirmou.
Com cinco pontos no Campeonato Brasileiro, o Fluminense é o sétimo colocado e volta a entrar em campo nesta quinta-feira. O time comandado pelo técnico Roger Machado encara o Santos, às 19h, no Maracanã. Para David Braz, um desafio e tanto que o Tricolor terá pela frente.
- Como em todas as partidas do Campeonato Brasileiro, essa será muito difícil. O Santos é uma grande equipe, vem de um empate em casa, mas em um jogo que merecia a vitória. Então eles devem estar com bastante vontade de recuperar esses pontos perdidos. A gente tem que entregar ligado. É uma equipe que tem um treinador que conhece bastante alguns jogadores do Fluminense, que entende muito da competição, do jogo. Então temos que procurar nos preparar bem para superar as dificuldades que vamos encontrar e fazer a nossa parte dentro de casa. Não adianta nada a gente somar um ponto fora de casa e não vencer no Rio. É preciso entrar ligado, com o mesmo espírito dos últimos jogos, com muita intensidade e entrega para conseguir os 3 pontos - finalizou.