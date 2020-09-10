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futebol

Data marcada! Direção do Barcelona anuncia eleições para março de 2021

Em um momento conturbado após a derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique e a possível saída de Messi em 2021, equipe catalã realizará eleições nos dias 20 e 21 de março...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 17:31
Crédito: Lluis Gene / AFP
Nesta quinta, o Barcelona anunciou a realização de suas eleições nos dias 20 e 21 de março de 2021, no último fim de semana antes do limite fixado pelo estatuto do clube. Vale destacar que o atual presidente, Josep Maria Bartomeu, tem sido alvo de muitas críticas após a derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique, e a possível saída do craque Lionel Messi em junho do próximo ano.
Neste sentido, Batomeu está à frente da presidência do clube desde janeiro de 2014 e enfrenta a maior crise desde que assumiu. Segundo a direção, a eleição será realizada em dois dias devido "às circunstâncias excepcionais derivadas da pandemia de Covid-19".
Nas últimas semanas, o ex-presidente do Barcelona, Joan Laporta, que foi mandatário entre 2003 e 2010, criticou a forma como Luis Suárez está sendo tratado e disse suspeitar de que dirigentes querem vender Lionel Messi. Ele também fez ataques a atual gestão blaugrana.
Por fim, cabe salientar que os catalães enfrentam a sua pior crise financeira, política e esportiva. Desde a demissão de Ernesto Valverde até a não conquista de títulos na temporada, a humilhante derrota para o Bayern, a saída de Quique Setién e a polêmica quase saída de Lionel Messi.
Com a chegada do holandês Ronald Koeman, velho conhecido, ex-jogador do jogador e ídolo do clube, uma reformulação no elenco está sendo feita e a saída de vários atletas já foi decidida. Resta aguardar para saber quais os reflexos dessa crise na temporada 2020/21, que se aproxima.

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