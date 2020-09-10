Data marcada! Direção do Barcelona anuncia eleições para março de 2021

Crédito: Lluis Gene / AFP

Nesta quinta, o Barcelona anunciou a realização de suas eleições nos dias 20 e 21 de março de 2021, no último fim de semana antes do limite fixado pelo estatuto do clube. Vale destacar que o atual presidente, Josep Maria Bartomeu, tem sido alvo de muitas críticas após a derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique, e a possível saída do craque Lionel Messi em junho do próximo ano.

Neste sentido, Batomeu está à frente da presidência do clube desde janeiro de 2014 e enfrenta a maior crise desde que assumiu. Segundo a direção, a eleição será realizada em dois dias devido "às circunstâncias excepcionais derivadas da pandemia de Covid-19".

Nas últimas semanas, o ex-presidente do Barcelona, Joan Laporta, que foi mandatário entre 2003 e 2010, criticou a forma como Luis Suárez está sendo tratado e disse suspeitar de que dirigentes querem vender Lionel Messi. Ele também fez ataques a atual gestão blaugrana.

Por fim, cabe salientar que os catalães enfrentam a sua pior crise financeira, política e esportiva. Desde a demissão de Ernesto Valverde até a não conquista de títulos na temporada, a humilhante derrota para o Bayern, a saída de Quique Setién e a polêmica quase saída de Lionel Messi.