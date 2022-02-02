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Danilo vê jogos do Paulistão como bons testes e elogia preparação do Palmeiras para o Mundial

Camisa 28 enalteceu planejamento do Verdão para a disputa da competição nesta temporada e relembrou dificuldades de adaptação no fiasco do ano passado...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 11:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 11:31
Diferente do que sugere o técnico Abel Ferreira, que inclusive reiterou na terça-feira (1), após a vitória por 1 a 0 sobre o Água Santa, não considerar o Campeonato Paulista como um preparatório ideal para o Mundial de Clubes, o volante Danilo procurou ver o lado positivo dos quatro jogos que o Palmeiras fez pelo Estadual antes do embarque para os Emirados Árabes Unidos. O LANCE! acompanha em tempo real a viagem do Verdão, acompanhe.
Em entrevista após o treino realizado na manhã desta quarta-feira (2), antes da viagem do clube, o camisa 28, titular absoluto de Abel, pesou a dificuldade de alguns adversários e o rodízio feito pelo treinador, que possibilitou que os 27 integrantes do plantel entrassem em campo.
- Estes jogos do Paulista foram muito bons, sobretudo o último contra o Água Santa, que foi um time que marcou e jogou bem o tempo todo. Foi bom também porque o Abel pôde fazer um rodízio, deu chance para todos os jogadores e deu tempo para os novos jogadores se adaptarem ao estilo de jogo dele.
O duelo contra o time de Diadema foi um teste e tanto para o Alviverde. Isso porque a reclamação geral foi de que não aliviaram nas faltas, o que preocupou a comissão técnica palmeirense com o risco de lesões.Danilo também procurou valorizar a preparação do Verdão para a viagem a Abu Dhabi. Segundo ele, o planejamento é muito diferente do ano passado, quando o clube embarcou logo após a conquista da Copa Libertadores e teve problemas de adaptação.
- Todos os cuidados vão ajudar muito. No ano passado, foi muito rápido, mas desta vez pudemos ter férias para descansar com a família. Vamos chegar lá mais preparados, mais cascudos.
O camisa 28 também elogiou a torcida pelo incentivo antes do embarque.
- A energia positiva de todos é muito importante, é uma motivação a mais. Sabemos que todos os palmeirenses queriam estar lá torcendo e apoiando, mas muitos vão estar daqui do Brasil e isso será um incentivo a mais para nós.
O Palmeiras realizou nesta manhã, na Academia de Futebol, a última atividade antes da viagem para o Mundial.
No gramado, os reservas colocaram em prática movimentações técnicas em campo reduzido. Os titulares da equipe que conquistou a Copinha há uma semana (Mateus; Garcia, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan; Fabinho, Pedro Bicalho e Jhonatan; Giovani, Endrick e Gabriel Silva) completaram o treino.
Os jogadores que atuaram mais minutos na vitória sobre o Água Santa fizeram trabalhos de recovery na parte interna do centro de excelência.
Crédito: (Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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