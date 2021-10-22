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futebol

Danilo treina com o grupo e Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Sport

Volante se recuperou de canelite na perda direita e trabalhou com o resto da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 20:00

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 20:00

Crédito: Danilo e Victor Luis em treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol
Com a presença do volante Danilo, o Palmeiras se reapresentou, nesta sexta-feira (22), na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para enfrentar o Sport.
Clube da MLS estuda oferta por Raphael Veiga, Alexis Sánchez é pretendido por clube inglês, Crespo recusa oferta… O Dia do Mercado
A Cria da Academia trabalhou com o restante do elenco pela primeira vez desde que se lesionou. Recuperado da canelite na perna direita, o atleta atuou como curinga na atividade e deixou o campo antes do término do treinamento.
O restante do elenco realizou trabalhos em dimensões reduzidas.
Veja a tabela completa do BrasileirãoSe recuperando de uma cirurgia no joelho, Mayke fez movimentações internas e no gramado, inclusive com bola. Jorge e Gabriel Menino permaneceram na parte interna da Academia.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Podendo contar com o retorno de Danilo, o Palmeiras entra em campo na próxima segunda-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Sport.

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