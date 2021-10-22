Danilo treina com o grupo e Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Sport

Crédito: Danilo e Victor Luis em treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol

Com a presença do volante Danilo, o Palmeiras se reapresentou, nesta sexta-feira (22), na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para enfrentar o Sport.

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A Cria da Academia trabalhou com o restante do elenco pela primeira vez desde que se lesionou. Recuperado da canelite na perna direita, o atleta atuou como curinga na atividade e deixou o campo antes do término do treinamento.

O restante do elenco realizou trabalhos em dimensões reduzidas.

Veja a tabela completa do BrasileirãoSe recuperando de uma cirurgia no joelho, Mayke fez movimentações internas e no gramado, inclusive com bola. Jorge e Gabriel Menino permaneceram na parte interna da Academia.

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