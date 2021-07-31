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futebol

Danilo Boza sente a coxa e desfalca o Santos contra a Chapecoense

Jogador nem viajou para Chapecó e será avaliado pelos médicos no início da semana...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 14:31

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 14:31
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
O zagueiro Danilo Boza sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda no treino desta sexta-feira e vai desfalcar o Santos na partida deste domingo, às 18h15min, diante da Chapecoense, na Arena Condá, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.O jogador será reavaliado pelo departamento médico do Santos no início da semana. Ele já não atuaria na quinta-feira diante da Juazeirense, na Copa do Brasil, porque disputou a competição pelo Mirassol. O aproveitamento no clássico de domingo, contra o Corinthians, ainda é dúvida.
Sem Danilo Boza, as opções do Santos para a zaga serão Luiz Felipe, Kaiky, Wagner Leonardo e Robson Reis. Os dois primeiros devem começar a partida entre os titulares.O Santos ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos ganhos, e tenta quebrar o jejum de vitórias como visitante na competição. O Peixe tem o pior retrospecto fora de casa no torneio. A Chapecoense é a lanterna da competição, com apenas quatro pontos.

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