Danilo Boza sente a coxa e desfalca o Santos contra a Chapecoense

O zagueiro Danilo Boza sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda no treino desta sexta-feira e vai desfalcar o Santos na partida deste domingo, às 18h15min, diante da Chapecoense, na Arena Condá, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.O jogador será reavaliado pelo departamento médico do Santos no início da semana. Ele já não atuaria na quinta-feira diante da Juazeirense, na Copa do Brasil, porque disputou a competição pelo Mirassol. O aproveitamento no clássico de domingo, contra o Corinthians, ainda é dúvida.