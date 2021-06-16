Danilo Boza deve ser a novidade do Santos contra o Fluminense

O Santos está pronto para o duelo contra o Fluminense, no Maracanã, às 19 horas, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Luan Peres suspenso, o técnico Fernando Diniz deve optar pelo recém-contratado Danilo Boza. Marinho, recuperando a boa fase, será novamente titular.Outro reforço do Peixe para o duelo é o atacante Lucas Braga, que foi desfalque nas partidas contra Cianorte, Ceará e Juventude por estar lesionado. O jogador deve começar a partida no banco de reservas. Já Luiz Felipe se recuperou de uma tendinite e estará entre os 11 titulares.Camacho, anunciado na última terça-feira, deve ser opção no banco. O jogador apareceu no BID e está livre para atuar na partida. Vinicius Zanocelo também deve aparecer pela primeira vez como opção.Desta forma, a provável escalação do Peixe deve ter: John; Pará, Luiz Felipe, Danilo Boza e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marcos Guilherme, Kaio Jorge e Marinho.
O Alvinegro Praiano é o 12º colocado na tabela, com 4 pontos, somando uma vitória, um empate e uma derrota. Já são quatro jogos seguidos sem perder, mas o último jogo, contra o Juventude em casa, acabou 0 a 0, e foi considerado um resultado ruim pela comissão técnica do clube.