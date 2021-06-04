Danilo Boza aparece no BID e fica à disposição de Fernando Diniz

O novo zagueiro do Santos, Danilo Boza, apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) na tarde desta sexta-feira e está à disposição da comissão técnica santista para o confronto contra o Ceará, neste sábado, às 21 horas, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.O jogador chegou por empréstimo junto ao Mirassol até o final de dezembro, com opção de compra por quatro anos. Ele foi um dos destaques do Campeonato Paulista, principalmente pela sua versatilidade como zagueiro e lateral-direito, e foi fundamental na boa campanha do Mirassol no estadual.
O defensor vai disputar vaga com Kaiky, que vinha sendo titular, e Luiz Felipe, que ganhou nova chance na partida contra o Cianorte, nesta terça-feira, pela Copa do Brasil. Boza é uma aposta de Fernando Diniz, já que possui as características que o treinador santista gosta, como a boa saída de bola.Ele foi o terceiro jogador contratado pelo Santos nesta temporada. Nesta sexta, o Peixe apresentou o lateral-esquerdo Moraes e o meia-atacante Marcos Guilherme. Vinícius Zanocelo deve ser o próximo.