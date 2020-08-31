Danilo Barcelos solicita saída e será liberado do Botafogo; Flu monitora

Crédito: Thiago Ribeiro/Botafogo

O Botafogo está perto de ter mais uma baixa no elenco. O lateral-esquerdo Danilo Barcelos manifestou desejo de deixar o Alvinegro nesta segunda-feira e terá o contrato rescindido de forma amigável com o Glorioso. Clubes monitoram a situação do defensor, mas Fluminense e Cruzeiro fizeram contatos concretos pela contratação.

Pedido de Alberto Valentim, então treinador do Glorioso, Danilo chegou ao clube de General Severiano em janeiro. O lateral-esquerdo havia assinado um contrato válido por dois anos, mas o Alvinegro vai aceitar a saída por considerar positiva a possibilidade de cortar mais um salário.

Danilo Barcelos atuou em onze oportunidades na temporada, marcando um gol. Ele havia perdido espaço com Paulo Autuori com a chegada de Victor Luís e a mudança de ares é vista como uma possibilidade de ter tempo de jogo como titular em outro clube.

O defensor já fica fora da delegação do Botafogo para a partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vínculos com o Alvinegro, Danilo Barcelos terá total liberdade para escolher o próximo passo da carreira.