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Danilo Barcelos solicita saída e será liberado do Botafogo; Flu monitora

Lateral-esquerdo manifesta desejo de deixar o Alvinegro e terá o contrato rescindido; Fluminense e Cruzeiro mostram interesse na contratação do defensor...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 15:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2020 às 15:35
Crédito: Thiago Ribeiro/Botafogo
O Botafogo está perto de ter mais uma baixa no elenco. O lateral-esquerdo Danilo Barcelos manifestou desejo de deixar o Alvinegro nesta segunda-feira e terá o contrato rescindido de forma amigável com o Glorioso. Clubes monitoram a situação do defensor, mas Fluminense e Cruzeiro fizeram contatos concretos pela contratação.
Pedido de Alberto Valentim, então treinador do Glorioso, Danilo chegou ao clube de General Severiano em janeiro. O lateral-esquerdo havia assinado um contrato válido por dois anos, mas o Alvinegro vai aceitar a saída por considerar positiva a possibilidade de cortar mais um salário.
Danilo Barcelos atuou em onze oportunidades na temporada, marcando um gol. Ele havia perdido espaço com Paulo Autuori com a chegada de Victor Luís e a mudança de ares é vista como uma possibilidade de ter tempo de jogo como titular em outro clube.
O defensor já fica fora da delegação do Botafogo para a partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vínculos com o Alvinegro, Danilo Barcelos terá total liberdade para escolher o próximo passo da carreira.
Com a saída, o Botafogo conta com Victor Luís, que deve retornar aos gramados na segunda semana de setembro, e Guilherme Santos para a posição. O zagueiro Rafael Forster também pode atuar como lateral-esquerdo.

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