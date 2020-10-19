Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Danilo Barcelos se consolida na lateral e está 'invicto' no Fluminense

Com gol salvador no empate diante do Ceará, jogador ganha espaço no time titular de Odair Hellmann e ainda não sabe o que é perder com a camisa tricolor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 07:00

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 07:00

Crédito: Fluminense não perdeu com Danilo Barcelos em campo - Lucas Merçon/Fluminense
Autor de um cruzamento perfeito para gol de Luiz Henrique e do gol salvador do Fluminense para buscar o empate diante do Ceará, Danilo Barcelos foi o nome do jogo no Maracanã no último sábado. Cada vez mais a vontade na lateral-esquerda do time de Odair Hellmann, Danilo ainda não sabe o que é perder com a camisa do Tricolor.
Com a má fase de Egídio, Danilo chegou no Fluminense e rapidamente teve sua chance na equipe. Apesar do bom momento atual, o começo do lateral foi conturbado e o jogador foi alvo de criticas da torcida após ser expulso no fim do jogo da vitória contra o Corinthians, quando fazia sua estreia. Na ocasião, Danilo usou as redes sociais para se desculpar pela expulsão.
De lá pra cá, o lateral conseguiu dar a resposta em campo e ganhar mais espaço no time titular de Odair. Após o empate diante do Ceará, Danilo Barcelos chegou ao sexto jogo com a camisa do Fluminense. O Tricolor ainda não foi derrotado com o jogador em campo, são 4 vitórias e 2 empates, chegando a um aproveitamento de 78%. Além disso, o 'invicto' Danilo já soma 3 assistências e um gol.
O gol salvador de Danilo Barcelos no empate não ajudou somente o atleta a manter uma invencibilidade. Apesar do tropeço diante do Ceará no Maracanã, o Fluminense chegou ao sexto jogo seguido sem perder no Brasileirão. São três vitórias de três empates nas últimas seis rodadas.
Em entrevista após a partida do último sábado, Danilo destacou o crescimento da equipe nas últimas rodadas e reconheceu que o resultado diante do Ceará poderia ter sido melhor para o Fluminense.
- Acho que a gente tem que ter consciência e agradecer todo o apoio do torcedor. A gente fez um grande jogo de novo e lutamos até o fim. Erramos, claro, mas a equipe só vem subindo de produção. Acho que o torcedor está feliz com a nossa entrega. Hoje a gente leva um ponto, poderia ter sido melhor, mas a gente fica satisfeito com esse resultado no fim do jogo - disse Danilo Barcelos.
Após a maratona de jogos, o Tricolor terá uma semana para recuperar e treinar seus jogadores. A equipe de Odair Hellmann volta aos gramados no próximo domingo, diante do Santos, às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados