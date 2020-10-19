Danilo Barcelos se consolida na lateral e está 'invicto' no Fluminense

Crédito: Fluminense não perdeu com Danilo Barcelos em campo - Lucas Merçon/Fluminense

Autor de um cruzamento perfeito para gol de Luiz Henrique e do gol salvador do Fluminense para buscar o empate diante do Ceará, Danilo Barcelos foi o nome do jogo no Maracanã no último sábado. Cada vez mais a vontade na lateral-esquerda do time de Odair Hellmann, Danilo ainda não sabe o que é perder com a camisa do Tricolor.

Com a má fase de Egídio, Danilo chegou no Fluminense e rapidamente teve sua chance na equipe. Apesar do bom momento atual, o começo do lateral foi conturbado e o jogador foi alvo de criticas da torcida após ser expulso no fim do jogo da vitória contra o Corinthians, quando fazia sua estreia. Na ocasião, Danilo usou as redes sociais para se desculpar pela expulsão.

De lá pra cá, o lateral conseguiu dar a resposta em campo e ganhar mais espaço no time titular de Odair. Após o empate diante do Ceará, Danilo Barcelos chegou ao sexto jogo com a camisa do Fluminense. O Tricolor ainda não foi derrotado com o jogador em campo, são 4 vitórias e 2 empates, chegando a um aproveitamento de 78%. Além disso, o 'invicto' Danilo já soma 3 assistências e um gol.

O gol salvador de Danilo Barcelos no empate não ajudou somente o atleta a manter uma invencibilidade. Apesar do tropeço diante do Ceará no Maracanã, o Fluminense chegou ao sexto jogo seguido sem perder no Brasileirão. São três vitórias de três empates nas últimas seis rodadas.

Em entrevista após a partida do último sábado, Danilo destacou o crescimento da equipe nas últimas rodadas e reconheceu que o resultado diante do Ceará poderia ter sido melhor para o Fluminense.

- Acho que a gente tem que ter consciência e agradecer todo o apoio do torcedor. A gente fez um grande jogo de novo e lutamos até o fim. Erramos, claro, mas a equipe só vem subindo de produção. Acho que o torcedor está feliz com a nossa entrega. Hoje a gente leva um ponto, poderia ter sido melhor, mas a gente fica satisfeito com esse resultado no fim do jogo - disse Danilo Barcelos.