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Danilo Barcelos analisa empate do Fluminense e entende críticas de torcedores: ‘Tem direito de cobrar’

Lateral-esquerdo do Tricolor foi bem vaiado pelo torcedor presente no Maracanã
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2021 às 18:49

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 18:49

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense ficou no empate por 0 a 0 com o Fortaleza, no Maracanã, pela 25º rodada do Brasileirão. Após a partida, Danilo Barcelos comentou sobre o desempenho da equipe e aceitou as críticas dos torcedores presentes no estádio.> Confira a tabela do Brasileirão
- O torcedor pagou o ingresso e está há dois anos em vim ao estádio, então tem todo direito de cobrar, não só de mim, mas de qualquer um jogador. A equipe fez uma boa partida, um jogo muito difícil, o Atlético goianiense é muito bem organizado. Entendemos as críticas. Acho que não posso pedir um pouco de paciência. O torcedor está louco para ver um gol nosso, uma vitória. E não só no meu desempenho, a equipe toda tende a melhorar nos próximos jogos e buscar nosso objetivo - comentou Danilo.
O Fluminense volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 26º rodada do Brasileirão.

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