Daniel fala sobre a confiança no gol do Internacional

Crédito: Daniel é o titular do Inter no Brasileirão 2021 (Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Na reta final de Miguel Ángel Ramírez no Internacional, o treinador colocou Daniel no lugar de Lomba e o arqueiro revelado no Colorado não saiu mais.

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Considerado por muitos do Beira-Rio uma das grandes promessas do time nos últimos anos, ele tem dado conta do recado e não compromete.

Em conversa com a TV do Internacional, Daniel admitiu que atualmente tem uma grande confiança para entrar em campo.