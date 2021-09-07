Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Daniel fala sobre a confiança no gol do Internacional

Jovem da base foi lançado ao time profissional e desbancou o experiente Marcelo Lomba...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2021 às 19:37

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 19:37

Crédito: Daniel é o titular do Inter no Brasileirão 2021 (Ricardo Duarte / Inter / Divulgação
Na reta final de Miguel Ángel Ramírez no Internacional, o treinador colocou Daniel no lugar de Lomba e o arqueiro revelado no Colorado não saiu mais.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Considerado por muitos do Beira-Rio uma das grandes promessas do time nos últimos anos, ele tem dado conta do recado e não compromete.
Em conversa com a TV do Internacional, Daniel admitiu que atualmente tem uma grande confiança para entrar em campo.
‘É sempre bom jogar. Quanto mais joga, mais cria confiança e experiência. O que eu precisava. Cada jogo é uma final para mim, com concentração e foco. Dou o meu melhor sempre’, afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após GWM, mais duas fabricantes de veículos podem se instalar no ES
Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde
Imagem de destaque
Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados