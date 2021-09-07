Daniel fala sobre a confiança no gol do Internacional

Na reta final de Miguel Ángel Ramírez no Internacional, o treinador colocou Daniel no lugar de Lomba e o arqueiro revelado no Colorado não saiu mais.
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Considerado por muitos do Beira-Rio uma das grandes promessas do time nos últimos anos, ele tem dado conta do recado e não compromete.
Em conversa com a TV do Internacional, Daniel admitiu que atualmente tem uma grande confiança para entrar em campo.
‘É sempre bom jogar. Quanto mais joga, mais cria confiança e experiência. O que eu precisava. Cada jogo é uma final para mim, com concentração e foco. Dou o meu melhor sempre’, afirmou.