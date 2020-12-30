Daniel elogia Dado Cavalcanti: 'Técnico moderno'

Crédito: Felipe Oliveira/E.C Bahia

O ano novo do Bahia não será nada leve. Em queda livre no Campeonato Brasileiro, o Tricolor luta para continuar na elite nacional e terá uma missão árdua assim que a bola voltar a rolar em solo tupiniquim.

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Nesta quarta-feira, no último treino de 2020, o meio-campo Daniel concedeu entrevista coletiva e, no bate-papo com a imprensa, elogiou o treinador Dado Cavalcanti, que será o responsável por conduzir o time na reta final do torneio.

‘Treinador muito moderno, trabalho muito intenso. Gosta da posse de bola, pressão toda hora na bola. Temos que fazer valer isso dentro de campo. Não vai adiantar nada a gente ver que o trabalho do professor é bom, os treinos são bons, e a gente não conseguir os resultados dentro de campo. Então, temos que fazer nosso papel e conquistar os resultados o mais rápido possível para dar um conforto para a comissão e para a gente também’, afirmou.

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