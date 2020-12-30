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futebol

Daniel elogia Dado Cavalcanti: 'Técnico moderno'

Meio-campista acredita que o treinador pode melhorar o rendimento do time nas próximas rodadas do Brasileirão...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 17:14

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 17:14
Crédito: Felipe Oliveira/E.C Bahia
O ano novo do Bahia não será nada leve. Em queda livre no Campeonato Brasileiro, o Tricolor luta para continuar na elite nacional e terá uma missão árdua assim que a bola voltar a rolar em solo tupiniquim.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Nesta quarta-feira, no último treino de 2020, o meio-campo Daniel concedeu entrevista coletiva e, no bate-papo com a imprensa, elogiou o treinador Dado Cavalcanti, que será o responsável por conduzir o time na reta final do torneio.
‘Treinador muito moderno, trabalho muito intenso. Gosta da posse de bola, pressão toda hora na bola. Temos que fazer valer isso dentro de campo. Não vai adiantar nada a gente ver que o trabalho do professor é bom, os treinos são bons, e a gente não conseguir os resultados dentro de campo. Então, temos que fazer nosso papel e conquistar os resultados o mais rápido possível para dar um conforto para a comissão e para a gente também’, afirmou.
+ Hulk, Diego Costa… Veja bons atacantes que estão buscando novo time para 2021
Fora do último jogo contra o Inter, Daniel está à disposição para jogar contra o Grêmio, no começo de janeiro, no dia 6, em Porto Alegre.

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