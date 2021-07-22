Daniel Amorim fala da expectativa para a chegada de Lisca: 'Ele é um grande técnico e vai agregar muito'

Em um campo encharcado devido à chuva que antecedeu a partida, o Vasco empatou com o CSA por 2 a 2, no Rei Pelé. Na saída de campo, o atacante Daniel Amorim, autor do segundo gol da equipe carioca, falou sobre a responsabilidade de levar o Cruz-Maltino de volta à elite do futebol brasileiro. Ele também revelou a expectativa do grupo para a chegada de Lisca, novo treinador.
- Eu vou ser hipócrita se falar que não estou feliz pelo gol, porque Deus é maravilhoso. Ele nos dá saúde para a gente fazer o que ama. E a gente sabe da responsabilidade que é jogar pelo Vasco. Estamos nessa caminhada, vamos encontrar o caminho certo e conseguir os objetivos, que é o quanto antes conquistar o acesso e ir em busca do título - analisou o atacante, que em seguida falou sobre o novo comandante.
+ ATUAÇÕES: Defesa falha em dois gols, mas Daniel Amorim marca de cabeça
- Ainda não tivemos contato nenhum (Com Lisca). A gente está na expectativa pela chegada dele. Sabemos que ele é um grande técnico e vai agregar muito - disse o camisa
Após a demissão do técnico Marcelo Cabo, o Vasco foi dirigido pelo treinador do sub-20 Alexandre Gomes. A chegada de Lisca, novo comandante cruz-maltino, está marcada para a próxima sexta-feira. Com o resultado, o time carioca segue tendo dificuldade em vencer fora de casa, e está com 19 pontos, a quatro do Goiás, quarto colocado.
+ Almirante x Barbosa: escolha do nome do CT do Vasco entra na reta final
O próximo compromisso do Gigante da Colina será diante do Guarani, às 21h, sábado, em São Januário. A partida é válida pela décima quarta rodada da Série B.