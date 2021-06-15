Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Daniel Amorim comenta último jogo e projeta duelo contra o Avaí: ‘Aproveitar a oportunidade’
futebol

Daniel Amorim comenta último jogo e projeta duelo contra o Avaí: ‘Aproveitar a oportunidade’

Centroavante relembra experiência no Avaí e destaca sequência do Vasco; jogador diz que primeiro gol no Cruz-Maltino irá ficar marcado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jun 2021 às 15:12

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 15:12

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Depois da virada contra o Brasil de Pelotas na última rodada, o Vasco enfrenta o Avaí nesta quarta-feira, às 19h, em São Januário. Daniel Amorim, autor do primeiro gol do Vasco no Bento Freitas, relembrou a experiência em Santa Catarina ao projetar o duelo.
> Confira como será a próxima rodada da Série B do Brasileirão– Estamos numa sequência boa, todos se doando muito. Passamos de fase na Copa do Brasil e fomos buscar essa vitória fora de casa pela Série B. Agora temos o Avaí. Já joguei lá, eles têm vários jogadores experientes, um time bom. Em 2019, eu tive a felicidade de marcar aqui contra o Vasco. Agora meu foco é estar preparado para aproveitar a oportunidade, se ela aparecer, e marcar com as cores do clube, ajudando na conquista de mais uma vitória – afirmou.
O centroavante atuou no Avaí em 2019 e se destacou na equipe, marcando 19 gols em sua passagem, um deles no último confronto entre Cruz-Maltino e Leão da Ilha. Daniel também aproveitou para comentar o gol e o resultado favorável da última partida.
– Feliz demais de poder entrar e ajudar fazendo gol, que é minha função. Foi meu primeiro gol pelo Vasco, um clube gigante, de história maior ainda, então é claro que vai ficar marcado. O que me deixou ainda mais contente foi termos virado o jogo e conseguido a vitória. A gente já merecia, todos lutaram muito para isso.
O jogo será transmitido pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados