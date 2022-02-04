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Dani Bolt rescinde com o Fluminense para assinar com o Athletico-PR; clube carioca mantém porcentagem

Jovem lateral-direito fez cinco jogos na equipe profissional e integrava o time Sub-23 do Tricolor, que mantém 33% dos direitos econômicos...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 20:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 20:13
O Fluminense liberou o lateral-direito Daniel Lima, ou Dani Bolt, para acertar com o Athletico-PR. O jogador fazia parte do Sub-23, mas não vinha sendo visado pelo profissional. A rescisão de contrato do jogador foi publicada nesta sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O vínculo era válido até o fim de 2022 e o Tricolor manteve 33% dos direitos econômicos. O clube tinha 65% anteriormente.Aos 22 anos (completa 23 em junho), Daniel deve integrar o time Sub-23 do clube paranaense no primeiro momento. Em 2021, o jogador disputou 12 partidas, sendo oito pelo Brasileirão de Aspirantes, três no Campeonato Carioca e um pelo profissional no Brasileiro, quando entrou diante do Juventude.
Daniel Lima chegou na base do Fluminense no começo de 2019 para atuar no sub-20. Ao longo do ano, o jogador se destacou com as boas atuações e chamou atenção da comissão técnica do profissional, ainda no primeiro semestre. No começo de 2020, Daniel participou de toda pré-temporada comandada por Odair Hellmann com o grupo principal, mas entrou apenas no fim de um jogo com o Goiás.
Ele chegou a ser relacionado para um amistoso com o Botafogo, mas teve problemas na renovação de contrato e acabou cortado da lista. Pouco depois tudo se resolveu e ele voltou a figurar no radar da equipe principal, mas nunca se firmou.
Crédito: DanielLimachegouatreinarcomoprofissionaldoFluminenseeentrouemcampo(Foto:Divulgação/FluminenseFC

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