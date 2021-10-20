Dani Barão marca duas vezes, e Vasco vence o Bangu pelo Campeonato Carioca Feminino

As Meninas da Colina venceram mais uma. O Vasco derrotou o Bangu por 2 a 0 pela quinta rodada do Campeonato Carioca feminino, no CT Artsul. Os gols de mais um triunfo cruz-maltino foram marcados por Dani Barão, ambos no segundo tempo da partida.
Vale destacar que essa foi a quinta vitória seguida da equipe na competição, que segue com 100% de aproveitamento. Até o momento, foram 35 gols feitos e nenhum sofrido, com 15 pontos.
A diferença para o líder, que atualmente é o Flamengo fica por conta do saldo de gols. O Gigante da Colina tem 35 gols de saldo contra 41 do rival, que derrotou o Boavista por 11 a 0, também nesta quarta-feira.
Os gols da vitória da equipe da Cruz de Malta só aconteceram no etapa final da partida. Aos 11 minutos, Índia acertou um belo lançamento para Anny, que deslocou a adversária de cabeça. A atleta foi até a linha de fundo e cruzou para Dani Barão estufar a rede.
Em seguida, aos 20 minutos, a defesa do Bangu falhou na direita. Bebel tocou para Julianinha que finalizou, mas a goleira deu rebote e Dani Barão não perdoou. em um jogo bastante disputado, o Vasco teve tranquilidade após o segundo gol para sacramentar mais uma vitória.
A escalação do Vasco para a partida foi a seguinte: Flor, Índia (Larissa), Araújo, Kaylla e Luana; Camila (Julianinha), Juanny e Estefani Nove-Nove; Bebel (Carol), Dani Barão e Anny – Técnico: Antony Menezes.
O próximo compromisso das Meninas da Colina está marcado para o sábado, às 15h, no clássico contra o Botafogo, no Estádio Caio Martins, em Niterói. Esse será o primeiro clássico do Vasco desde o início do Campeonato Carioca feminino. Os adversários das cinco primeiras rodadas foram: Cabofriense, Boavista, Serra Macaense, Portuguesa, Bangu.