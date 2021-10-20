Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Dani Barão marca duas vezes, e Vasco vence o Bangu pelo Campeonato Carioca Feminino
futebol

Dani Barão marca duas vezes, e Vasco vence o Bangu pelo Campeonato Carioca Feminino

Em um jogo bem disputado, as Meninas da colina marcaram os dois gols na segunda etapa. Com uma campanha irretocável, são cinco vitórias, com 35 gols feitos e nenhum tomado...
LanceNet

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 14:13

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
As Meninas da Colina venceram mais uma. O Vasco derrotou o Bangu por 2 a 0 pela quinta rodada do Campeonato Carioca feminino, no CT Artsul. Os gols de mais um triunfo cruz-maltino foram marcados por Dani Barão, ambos no segundo tempo da partida.
Vale destacar que essa foi a quinta vitória seguida da equipe na competição, que segue com 100% de aproveitamento. Até o momento, foram 35 gols feitos e nenhum sofrido, com 15 pontos.
A diferença para o líder, que atualmente é o Flamengo fica por conta do saldo de gols. O Gigante da Colina tem 35 gols de saldo contra 41 do rival, que derrotou o Boavista por 11 a 0, também nesta quarta-feira.
Os gols da vitória da equipe da Cruz de Malta só aconteceram no etapa final da partida. Aos 11 minutos, Índia acertou um belo lançamento para Anny, que deslocou a adversária de cabeça. A atleta foi até a linha de fundo e cruzou para Dani Barão estufar a rede.
Em seguida, aos 20 minutos, a defesa do Bangu falhou na direita. Bebel tocou para Julianinha que finalizou, mas a goleira deu rebote e Dani Barão não perdoou. em um jogo bastante disputado, o Vasco teve tranquilidade após o segundo gol para sacramentar mais uma vitória.
A escalação do Vasco para a partida foi a seguinte: Flor, Índia (Larissa), Araújo, Kaylla e Luana; Camila (Julianinha), Juanny e Estefani Nove-Nove; Bebel (Carol), Dani Barão e Anny – Técnico: Antony Menezes.
O próximo compromisso das Meninas da Colina está marcado para o sábado, às 15h, no clássico contra o Botafogo, no Estádio Caio Martins, em Niterói. Esse será o primeiro clássico do Vasco desde o início do Campeonato Carioca feminino. Os adversários das cinco primeiras rodadas foram: Cabofriense, Boavista, Serra Macaense, Portuguesa, Bangu.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados