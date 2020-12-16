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futebol

D'Alessandro surpreende e anuncia despedida do Inter contra o Palmeiras

Após decidir não ficar no Colorado, o camisa 10 vai disputar o seu último jogo pelo clube, no sábado...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 18:46

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 18:46

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O próximo sábado será de muita emoção para Andrés D’Alessandro. Depois de 12 anos com a camisa do Internacional, o argentino irá disputar o seu último jogo no oficial no Beira-Rio, diante do Palmeiras.Em vídeo divulgado na rede social do Colorado, o ídolo, visivelmente emocionado, fez o seu pronunciamento. ‘É uma decisão minha e acredito que eu mereça me despedir junto com vocês. Não será possível, mas pelo menos será no Beira-Rio onde tenho minhas melhores lembranças’, declarou.
+CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Vale lembrar que, no fim de novembro, D’Alessandro anunciou que não iria renovar o seu contrato com o Internacional e abalou as estruturas do torcedor.
Durante a sua passagem no Colorado, D’Ale faturou 13 títulos, entre eles, a Libertadores da América de 2010.

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