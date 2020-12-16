D'Alessandro surpreende e anuncia despedida do Inter contra o Palmeiras

O próximo sábado será de muita emoção para Andrés D’Alessandro. Depois de 12 anos com a camisa do Internacional, o argentino irá disputar o seu último jogo no oficial no Beira-Rio, diante do Palmeiras.Em vídeo divulgado na rede social do Colorado, o ídolo, visivelmente emocionado, fez o seu pronunciamento. ‘É uma decisão minha e acredito que eu mereça me despedir junto com vocês. Não será possível, mas pelo menos será no Beira-Rio onde tenho minhas melhores lembranças’, declarou.