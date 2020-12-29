D'Alessandro recebe mais uma homenagem do Internacional

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Chegou ao fim a história e D’Alessandro com o Internacional. Após uma parceria repleta de sucesso, o camisa 10 decidiu não renovar o seu contrato junto ao Colorado e vai ganhar alguns dias para refletir sobre a carreira.

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Desde o anuncio oficial, o argentino recebeu diversas homenagens dos companheiros e principalmente do torcedor, que vai levar o atleta no coração por toda a vida.

Diante de tanto carinho, D’Alessandro recebeu mais uma demonstração de afeto no CT Parque Gigante. Desta vez, elenco e funcionários do clube presentearam o jogador com um quadro onde todos estão reunidos no CT do Colorado.

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O registro foi feito pelo clube gaúcho e compartilhado nas redes sociais, onde mais uma vez, a torcida do Inter marcou presença e deixou mensagem ao atleta.