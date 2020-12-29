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futebol

D'Alessandro recebe mais uma homenagem do Internacional

Camisa 10 posou para uma foto ao lado dos funcionários e jogadores do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 15:46

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 15:46

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Chegou ao fim a história e D’Alessandro com o Internacional. Após uma parceria repleta de sucesso, o camisa 10 decidiu não renovar o seu contrato junto ao Colorado e vai ganhar alguns dias para refletir sobre a carreira.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Desde o anuncio oficial, o argentino recebeu diversas homenagens dos companheiros e principalmente do torcedor, que vai levar o atleta no coração por toda a vida.
Diante de tanto carinho, D’Alessandro recebeu mais uma demonstração de afeto no CT Parque Gigante. Desta vez, elenco e funcionários do clube presentearam o jogador com um quadro onde todos estão reunidos no CT do Colorado.
+ São Paulo lidera e Coritiba é o lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
O registro foi feito pelo clube gaúcho e compartilhado nas redes sociais, onde mais uma vez, a torcida do Inter marcou presença e deixou mensagem ao atleta.
Confira:

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