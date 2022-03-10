D'Alessandro explica a emoção após Gre-Nal do Campeonato Gaúcho

Na noite da última quarta-feira (09), o meio-campista Andrés D’Alessandro participou de mais um Gre-Nal na carreira e esteve em campo para ajudar o Internacional a vencer o seu maior adversário por 1 a 0 pelo Campeonato Gaúcho, resultado que classificou o Colorado para a semifinal da competição.

- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃOAos 41 anos, D’Alessandro garantiu que, mesmo com a recuperação do time nos últimos jogos, não pretende aumentar o contrato e que vai pendurar as chuteiras em abril. O argentino explicou sua emoção após o jogo.

- Eu estou vivendo um momento para mim único. Últimas semanas, último mês da minha carreira. O encerramento da carreira já está anunciado desde que voltei. Meu pensamento não mudou. Isso que vai acontecer quando acaba o meu contrato, dia 30 de abril. Quero que o clube melhore, que os resultados apareçam, mesmo eu jogando ou não. Meu aporte é muito diferente há anos anteriores, quando tínhamos obrigação de assumir o protagonismo. São outros jogadores que têm que assumir e puxar o grupo - disse D'Ale ao 'Seleção SporTV.

O ídolo colorado também falou sobre sua expectativa em relação aos últimos passos de sua carreira.

- Está sendo difícil porque está chegando o momento. Consegui administrar bem no começo do ano. Foi algo que falei com o presidente. Não quero saber do momento do clube, momento financeiro, desportivo. Quero é voltar ao clube. Eu tinha duas opções. Inter ou River Plate. Dois times que me deram coisas boas. Vou encerrar minha carreira com 41. Mas ainda vou aproveitar. Acredito muito no profissionalismo, personalidade, entrega, compromisso. Pra mim isso foram palavras que sempre levei comigo’ - completou o jogador.

O Internacional volta a campo no próximo sábado contra o Guarany de Bagé, às 16h30, no Beira-Rio, pela última rodada da primeira fase do Gauchão.