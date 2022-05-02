Dal Pozzo projeta recuperação do Sport contra a Tombense

No último fim de semana, o Sport foi até Alagoas para encarar o CSA e acabou superado pela vantagem mínima, o primeiro revés do time na Série B.

‘Nós já temos que retomar o caminho da vitória. Nós temos um jogo importante na sexta-feira contra o Tombense, e é dessa forma. O campeonato é longo e a gente tem que saber administrar esse tipo de situação. A gente venceu um jogo duro contra o Ituano, eu pedi para eles comemorarem no dia. No dia seguinte é trabalho. E agora também a gente não tem muito tempo para lamentar’, declarou.