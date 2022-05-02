Dal Pozzo projeta recuperação do Sport contra a Tombense

No último fim de semana, o Sport foi até Alagoas para encarar o CSA e acabou superado pela vantagem mínima, o primeiro revés do time na Série B.
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Apesar do resultado negativo, o técnico Gilmar Dal Pozzo faz questão de levantar o ânimo dos atletas e foca no jogo contra a Tombense.
‘Nós já temos que retomar o caminho da vitória. Nós temos um jogo importante na sexta-feira contra o Tombense, e é dessa forma. O campeonato é longo e a gente tem que saber administrar esse tipo de situação. A gente venceu um jogo duro contra o Ituano, eu pedi para eles comemorarem no dia. No dia seguinte é trabalho. E agora também a gente não tem muito tempo para lamentar’, declarou.
Com 8 pontos, o Leão da Ilha do Retiro aparece na 6ª colocação da Série B.