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futebol

Dal Pozzo projeta recuperação do Sport contra a Tombense

Leão mede forças com o time mineiro na próxima sexta-feira, na Ilha do Retiro...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 19:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 19:38
No último fim de semana, o Sport foi até Alagoas para encarar o CSA e acabou superado pela vantagem mínima, o primeiro revés do time na Série B.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Apesar do resultado negativo, o técnico Gilmar Dal Pozzo faz questão de levantar o ânimo dos atletas e foca no jogo contra a Tombense.
‘Nós já temos que retomar o caminho da vitória. Nós temos um jogo importante na sexta-feira contra o Tombense, e é dessa forma. O campeonato é longo e a gente tem que saber administrar esse tipo de situação. A gente venceu um jogo duro contra o Ituano, eu pedi para eles comemorarem no dia. No dia seguinte é trabalho. E agora também a gente não tem muito tempo para lamentar’, declarou.
Com 8 pontos, o Leão da Ilha do Retiro aparece na 6ª colocação da Série B.
Crédito: GilmarDalPozzoemcoletivanoSport(AndersonStevens/Sport

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