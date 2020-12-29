Dado não promete fazer mudanças profundas no Bahia

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Na luta contra o rebaixamento, o Bahia fechou a temporada 2020 com derrota. Na Arena Fonte Nova, o time, agora comandado por Dado Cavalcanti, foi superado pelo Internacional por 2 a 1.

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Diante da situação preocupante, a torcida do Tricolor espera que o time volte com mudanças para a reta final do Brasileirão, mas de acordo com Dado, as mudanças não serão de uma hora para outra.

‘Não podemos também nos desesperar e sair trocando todas as peças possíveis, porque não necessariamente a troca de peças vai trazer o efeito esperado. Mas eu vou sempre julgar, avaliar bem cada momento específico, cada jogo, cada resposta. E buscar as soluções para que a nossa equipe tenha um sistema defensivo mais consistente como um todo’, afirmou na coletiva.

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