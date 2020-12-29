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futebol

Dado não promete fazer mudanças profundas no Bahia

Treinador admite preocupação com o momento do Tricolor, mas vai analisar com calma as alternativas do elenco...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 15:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2020 às 15:06
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Na luta contra o rebaixamento, o Bahia fechou a temporada 2020 com derrota. Na Arena Fonte Nova, o time, agora comandado por Dado Cavalcanti, foi superado pelo Internacional por 2 a 1.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Diante da situação preocupante, a torcida do Tricolor espera que o time volte com mudanças para a reta final do Brasileirão, mas de acordo com Dado, as mudanças não serão de uma hora para outra.
‘Não podemos também nos desesperar e sair trocando todas as peças possíveis, porque não necessariamente a troca de peças vai trazer o efeito esperado. Mas eu vou sempre julgar, avaliar bem cada momento específico, cada jogo, cada resposta. E buscar as soluções para que a nossa equipe tenha um sistema defensivo mais consistente como um todo’, afirmou na coletiva.
+ São Paulo lidera e Coritiba é o lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Com 28 pontos e na 16ª posição, o Bahia volta a campo apenas no dia 6 de janeiro, quando encara o Grêmio, em Porto Alegre.

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