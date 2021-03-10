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futebol

Dado Cavalcanti exalta Rossi e atuação do Bahia

Treinador gostou do que viu diante da Campinense e elogiou o Esquadrão de Aço...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 09:58

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 09:58
Crédito: (Reprodução/SporTV
Na noite da última terça-feira o Bahia levou um susto ao sair atrás do Campinense, mas contou com o talento de Rossi para virar o placar e fazer do seu triunfo uma goleada histórica na Copa do Brasil por 7 a 1.
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Na coletiva de imprensa, o aliviado técnico Dado Cavalcanti exaltou o desempenho do seu atacante, que só não fez chover em Campina Grande.
‘Rossi vem passando por um momento de muita confiança. Vem arriscando jogadas e vem sendo decisivo. Isso é bom, contribui com nossa equipe, não só com os gols, mas contagia nosso time dentro de campo. E dentro de campo faz aquelas atuações sempre com muita energia, muita vibração. Isso é positivo demais para contagiar todo o elenco’, afirmou.
Dado também fez questão de exaltar a atuação de gala do seu time, que construiu uma vitória sólida em cima do adversário.
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‘Não é qualquer time que faz sete gols em um jogo, independente do adversário, das circunstâncias. Lembrando também que nós tomamos um gol. Então tivemos também o mérito de termos a tranquilidade de não perder a cabeça no momento de dificuldade. Viramos o jogo e tivemos o controle total da partida. Isso, sem sombra de dúvidas, me deixa muito feliz’, concluiu.

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