Dado Cavalcanti exalta Rossi e atuação do Bahia

Crédito: (Reprodução/SporTV

Na noite da última terça-feira o Bahia levou um susto ao sair atrás do Campinense, mas contou com o talento de Rossi para virar o placar e fazer do seu triunfo uma goleada histórica na Copa do Brasil por 7 a 1.

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Na coletiva de imprensa, o aliviado técnico Dado Cavalcanti exaltou o desempenho do seu atacante, que só não fez chover em Campina Grande.

‘Rossi vem passando por um momento de muita confiança. Vem arriscando jogadas e vem sendo decisivo. Isso é bom, contribui com nossa equipe, não só com os gols, mas contagia nosso time dentro de campo. E dentro de campo faz aquelas atuações sempre com muita energia, muita vibração. Isso é positivo demais para contagiar todo o elenco’, afirmou.

Dado também fez questão de exaltar a atuação de gala do seu time, que construiu uma vitória sólida em cima do adversário.

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