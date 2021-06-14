futebol

Dado Cavalcanti contesta pênalti marcado a favor do Inter

Na visão do comandante, o lance de Edenílson ficou com status de 'duvidoso'...

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 14:30

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
O Bahia conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Em Pituaçu, o Tricolor recebeu o Internacional e foi superado por 1 a 0.
Após a partida, o tema abordado na coletiva do técnico Dado Cavalcanti foi a penalidade marcada a favor do Inter. No lance, o goleiro Matheus Teixeira teve contato com o volante Edenílson e o árbitro deu pênalti.
Na visão do treinador, o lance que determinou o revés do Tricolor não foi tão claro e classificou como ‘duvidoso’.
‘Revi o lance, particularmente não entendo como pênalti. A única coisa que faltou foi o Matheus Teixeira sair da frente. Ele faz o movimento para o lado, tira o corpo, tira as mãos, e o jogador tromba. Da próxima vez, ele vai ter que sair do meio para que o jogador passe, estender um tapete vermelho, talvez. Essa é minha opinião. Também estranhei o fato de o VAR não ter chamado o árbitro. Acho que foi muito duvidoso. Valeria uma revisão na cabine do VAR para decidir. Enfim, paciência’, afirmou.
Na próxima rodada, o Bahia tenta a sua recuperação no Campeonato Brasileiro diante do Ceará, na Arena Castelão.

