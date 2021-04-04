Dado Cavalcanti acredita que Bahia 'encarou' o Fortaleza em revés

Crédito: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia

Na tarde do último sábado, o Bahia conheceu mais uma derrota na Copa do Nordeste. Desta vez, o algoz foi o Fortaleza, que levou a melhor por 2 a 1, na Arena Castelão.

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Após o terceiro revés na competição, o Dado Cavalcanti tentou enxergar alguns pontos positivos na equipe, como, por exemplo, ter jogador de igual diante do Leão.

‘Primeiro entendo a junção dos três jogos que perdemos. Mas separo os três jogos, foram bem diferentes. O jogo de hoje tivemos dificuldade, como tivemos em outros momentos, mas foi um jogo de igual para igual. Não dá para isolar o contexto de criação. Foi um jogo decidido nos detalhes. Não demos espaços para o adversário, o adversário não deu espaços para a gente. Foi um jogo falado até demais. Descaracterizo com os outros dois jogos. Dos jogos que perdemos, esse foi o que melhor nos portamos. Infelizmente o resultado nos fugiu nos detalhes’, avalia o técnico.

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