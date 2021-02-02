Da França, Luís Henrique, ex-Botafogo, vibra com gol de Navarro sobre o Palmeiras: 'Que chapada'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Corpo na França e coração no jogo do Allianz Parque. Assim pode ser resumido o dia de Luís Henrique, jogador criado nas categorias de base do Botafogo. Vendido ao Olympique de Marselha no meio do ano passado, o atacante acompanhou o empate entre o Alvinegro e o Palmeiras, nesta terça-feira.

O atacante divulgou que estava acompanhando a partida, válida pela 33ª rodada do Brasileirão, em sua conta do Instagram. Luís Henrique vibrou com o gol marcado por Rafael Navarro.

- Merece muito. Você é fera, irmão. Que chapada, papai - escreveu, também menção à "Base Forte", nome que os jogadores chamam as categorias inferiores do Alvinegro.

O camisa 11 do Olympique de Marselha também elogiou Cesinha, que fez sua estreia como titular pelo Botafogo.