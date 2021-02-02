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Da França, Luís Henrique, ex-Botafogo, vibra com gol de Navarro sobre o Palmeiras: 'Que chapada'

Vendido pelo Alvinegro ao Olympique de Marselha no ano passado, atacante acompanhou e elogiou garotos de General Severiano no empate com o Alviverde...
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Publicado em 

02 fev 2021 às 20:51

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 20:51

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Corpo na França e coração no jogo do Allianz Parque. Assim pode ser resumido o dia de Luís Henrique, jogador criado nas categorias de base do Botafogo. Vendido ao Olympique de Marselha no meio do ano passado, o atacante acompanhou o empate entre o Alvinegro e o Palmeiras, nesta terça-feira.
O atacante divulgou que estava acompanhando a partida, válida pela 33ª rodada do Brasileirão, em sua conta do Instagram. Luís Henrique vibrou com o gol marcado por Rafael Navarro.
- Merece muito. Você é fera, irmão. Que chapada, papai - escreveu, também menção à "Base Forte", nome que os jogadores chamam as categorias inferiores do Alvinegro.
O camisa 11 do Olympique de Marselha também elogiou Cesinha, que fez sua estreia como titular pelo Botafogo.
- Jogaram muito - completou, em um storie que aparecia Rafael Navarro e o meio-campista na televisão.

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