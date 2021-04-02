Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Da esperança ao alívio pela rescisão: passagem de Kalou pelo Botafogo foi para ser esquecida
futebol

Da esperança ao alívio pela rescisão: passagem de Kalou pelo Botafogo foi para ser esquecida

Marfinense, que chegou com status de reforço para mudar o Alvinegro de patamar, teve apenas uma participação direta em gol em pouco menos de nove meses no Rio de Janeiro...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 14:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2021 às 14:11
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A história entre Botafogo e Salomon Kalou teve oficialmente um fim nesta sexta-feira, quando o clube de General Severiano anunciou a rescisão contratual do atleta. O marfinense, que chegou com esperança da torcida no ano passado e carregando o peso de tentar mudar o status do Alvinegro, teve uma passagem para ser esquecida no futebol brasileiro.
+ Botafogo anuncia a contratação do lateral Rafael Carioca
Em 27 jogos, apenas um gol marcado e nenhuma assistência. Por fim, a saída do camisa 8 representa um alívio para o Botafogo - principalmente no sentido das finanças: Kalou tinha o maior salário do elenco e, apesar do pagamento da rescisão, ter se livrado dos vencimentos do jogador foi positivo.
Dentro de campo, a passagem de Kalou, em um primeiro instante, parecia que resultaria em um casamento: pelo Campeonato Brasileiro, boas atuações contra Vasco e Corinthians, quando marcou o primeiro e único gol com a camisa preta e branca.Isto, contudo, ficou apenas como uma fumaça do que Kalou poderia ter oferecido. Apesar do currículo encorpado - com passagens por Chelsea e Lille -, o camisa 8 passou longe de ser uma ameaça para os sistemas defensivos dos times rivais. Não à toa, terminou a temporada no banco de reservas do Botafogo, sem sequer entrar em algumas partidas.
O balanço de Salomon Kalou pelo Estádio Nilton Santos é dos mais negativos possíveis. Dentro de campo, pelas atuações irregulares e pouco impacto nos jogos disputados, e fora de campo, aí já com responsabilidade da diretoria, que não soube aproveitar o 'boom' causado pela contratação do marfinense quando ele assinou.
Com um gol marcado e um salário astronômico para a atual realidade financeira do Botafogo, Salomon Kalou deixa o clube e a sensação é de alívio. O camisa 8 passou pelo clube de General Severiano, em modo geral, de forma para ser esquecida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas surpreendentes com leguminosas para o dia a dia
Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados