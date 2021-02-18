Cuiabá manifesta interesse e Walter pode deixar o Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A reformulação do Corinthians para a temporada 2021 ainda não começou oficialmente, mas nos bastidores ela começa a tomar corpo e um dos primeiros a deixar o clube pode ser o goleiro Walter, que recebeu oferta do Cuiabá e tende a optar pela mudança de ares após sete anos defendendo a camisa alvinegra. A informação é do site Olhar Esportivo e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Aos 33 anos, sempre com status de reserva no Timão, Walter despertou o interesse do clube mato-grossense recém-promovido à Série A do Brasileirão. A princípio, a negociação é por empréstimo de um ano, o que seria vantajoso para o as finanças no Parque São Jorge, já que aliviaria a folha salarial.

No entanto, não está descartada uma rescisão amigável com o arqueiro para que ele possa assinar em definitivo com o Cuiabá por um período mais longo. Com contrato até o fim de 2021, o Corinthians tem apenas 5% dos direitos econômicos do jogador e poderia alinhar um acordo financeiro que leve em consideração pendências que o clube tenha acumulado com o atleta.

Segundo apurou o LANCE!, a tendência é que o desfecho seja a saída de Walter, que seria titular absoluto de uma equipe em ascensão no futebol brasileiro e tem planos audaciosos de crescimento nos próximos anos. Desde 2013 no Timão, o goleiro tem 91 partidas com a camisa alvinegra e ostenta admiração e carinho da torcida corintiana, que confia plenamente no reserva de Cássio.