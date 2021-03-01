Cuiabá demonstra interesse em empréstimo de Jonathan Cafú, do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag; Corinthians

O Cuiabá pode ser o destino do atacante Jonathan Cafú, contratado pelo Corinthians em novembro, após se desligar do Bordeaux, da França, que detinha os seus direitos.

O time do Mato Grosso demonstrou interesse em contar com o atleta por empréstimo. A informação foi inicialmente divulgada pelo repórter Marco Bello, da rádio Transamérica, de São Paulo.

>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosSegundo apurou o LANCE!, a diretoria cuiabana deve formalizar a proposta aos corintianos no início desta semana e está disposta a pagar maior parte do salário do jogador.

Cafú não conseguiu se firmar no Corinthians. Contratado para ser uma opção de velocidade pelos lados do campo, o atacante fez apenas três jogos com a camisa corintiana, apenas um como titular, mas nenhum atuando a partida inteira. No total, foram 103 minutos disputados.