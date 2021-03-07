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futebol

Cuiabá confirma chegada de terceiro atleta vindo do Corinthians

O zagueiro Marllon foi contratado em definitivo pelo clube mato-grossense, que também adquiriu Walter e Jonathan Cafú por empréstimo...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 15:52

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 15:52
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após fechar os empréstimos do goleiro Walter e do atacante Jonathan Cafú, o Cuiabá contará com mais um atleta vindo do Corinthians para esta temporada. Trata-se do zagueiro Marllon, que, diferentemente dos dois primeiros atletas citados, chega por definitivo ao clube mato-grossense.
Na última quinta-feira (4), o defensor já havia feito uma postagem nas suas redes sociais se despedindo do Timão e classificando o momento como um "encerramento de ciclo". Aos 28 anos, o jogador revelado pelo Flamengo chegou ao Corinthians em 2018, após se destacar pela Ponte Preta. No entanto, o atleta não conseguiu se firmar com a camisa corintiana, tendo acumulado empréstimos para Bahia e Cruzeiro, o último interrompido em outubro pelo Timão, que pediu o retorno imediato do jogador após Danilo Avelar sofrer uma lesão ligamentar no joelho e precisar passar por cirurgia.
No total, foram 34 partidas disputadas por Marllon pelo Corinthians, 24 como titular.
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