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futebol

Cuesta admite momento individual ruim com a camisa do Inter

Zagueiro teve algumas falhas nos últimos duelos e assumiu a responsabilidade...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2021 às 19:57

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 19:57

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Ídolo da torcida do Inter, o zagueiro Victor Cuesta sofreu com a transição no comando técnico do Colorado. Com um tempo de bola perfeito, o argentino colecionou algumas falhas e ligou o sinal de alerta no torcedor.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Nesta sexta-feira, o atleta compareceu à sala de imprensa e não fugiu das questões. Sincero, ele admitiu a má fase técnica e não quis passar a responsabilidade para ninguém.
‘Abel sabe o tipo de jogador que eu sou. Eu estava em uma fase ruim. Procurei trabalhar com silêncio e humildade. Faço autocrítica e sei quando estou mal’, afirmou, antes de completar:
‘Estamos jogando mais recuados com o Abel. As linhas mais baixas. Mas o problema antes não foi o sistema defensivo. Os erros que eu tive foram tomadas de decisões. Erros meus. Não é culpa de ninguém. A gente não sofria bola nas costas. Um pra um. Eram erros meus’.
+ Nomes de peso! Veja cinco opções por posição para montar seu time na 30ª rodada no Cartola
No domingo, Cuesta e Internacional voltam a campo para encarar o Fortaleza. Um triunfo do Inter deixa o time vivo na briga pela taça.

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