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futebol

Cuca vê Santos sem vantagem e Boca Juniors perigoso na Vila Belmiro

Técnico do Peixe acredita que o confronto contra o time argentino está aberto...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 16:48

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 16:48

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos terminou a partida diante do Boca Juniors em La Bombonera já pensando no duelo de volta, na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira. O técnico Cuca deixou claro que não gostou do resultado conquistado em Buenos Aires, mas está contente com a atuação e quer mais capricho na finalização no jogo em casa.- Temos que jogar como jogamos hoje (quarta), com uma definição melhor. O Boca é uma equipe tradicional, mais experiente, e fomos melhores. Estou contente com a produção, mas queríamos e precisámos ter vencido. Libertadores é complicada - analisou o técnico.O treinador evitou comparar o resultado desta quarta com o do primeiro confronto contra o Grêmio, nas quartas, que terminou empatado em 1 a 1. Com aquele resultado, o Santos entrou no jogo de volta com a vantagem de poder empatar em 0 a 0 para ficar com a vaga. O jogo, no entanto, terminou 4 a 1 para o Peixe.- Vantagem mínima do Grêmio é um fator, hoje não. Continua tudo aberto. Boca fora de casa é perigoso e temos que tomar cuidado - concluiu o treinador.
Santos e Boca Juniors decidem uma vaga na final da Copa Libertadores da América na próxima quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro. Quem vencer a partida garante classificação para a decisão. Em caso de empate com gols, os argentinos avançam. Outro 0 a 0 leva a disputa para os pênaltis

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