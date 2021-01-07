Cuca vê Santos sem vantagem e Boca Juniors perigoso na Vila Belmiro

O Santos terminou a partida diante do Boca Juniors em La Bombonera já pensando no duelo de volta, na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira. O técnico Cuca deixou claro que não gostou do resultado conquistado em Buenos Aires, mas está contente com a atuação e quer mais capricho na finalização no jogo em casa.- Temos que jogar como jogamos hoje (quarta), com uma definição melhor. O Boca é uma equipe tradicional, mais experiente, e fomos melhores. Estou contente com a produção, mas queríamos e precisámos ter vencido. Libertadores é complicada - analisou o técnico.O treinador evitou comparar o resultado desta quarta com o do primeiro confronto contra o Grêmio, nas quartas, que terminou empatado em 1 a 1. Com aquele resultado, o Santos entrou no jogo de volta com a vantagem de poder empatar em 0 a 0 para ficar com a vaga. O jogo, no entanto, terminou 4 a 1 para o Peixe.- Vantagem mínima do Grêmio é um fator, hoje não. Continua tudo aberto. Boca fora de casa é perigoso e temos que tomar cuidado - concluiu o treinador.