Cuca vê Santos 'formidável' em quase dois meses sem perder fora de casa

- A última partida que perdemos fora foi contra o Palmeiras, depois ganhamos cinco e empatamos uma se eu não me engano. É campanha formidável. Dentro das dificuldades, encontrando soluções. Meninos não entraram bem na quarta-feira, hoje os mesmos meninos entraram bem. Me dá uma alegria muito grande ver isso, ver essa experiência ganha. Não sei até qual lugar chegaremos, mas sei que está muito gostoso trabalhar com eles. Entregam tudo que podem. É a coisa mais salutar para o treinador. Falta uma coisa ou outra às vezes, mas entrega é exemplar - disse Cuca.Cuca perdeu dois jogadores que tinham frequência no time titular: um de seus capitães, Carlos Sánchez, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e Raniel, diagnosticado com trombose na perna direita. Ambos não tem previsão de retorno.