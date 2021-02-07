Cuca valoriza reação do elenco em empate do Santos em Goiânia

O empate diante do Atlético Goianiense não foi considerado um resultado ruim pelo técnico Cuca. O comandante santista usou como argumentos para o resultado o campo molhado e um pênalti "discutível" marcado par o adversário. Mesmo assim, viu chances de vitória e lamentou a bola não ter entrado.- Primeiro tempo com campo encharcado, equilibrado. Eles saíram na frente numa penalidade discutível. Equipe organizada. Nós, com placar adverso , tivemos que nos expor um pouco mais. Fizemos um segundo tempo muito bom. Tivemos domínio completo do jogo, com chances criadas. Eles ficaram com um a menos. Abrimos as jogadas e, infelizmente, o gol da vitória acabou não entrando. Empate é normal, mas era um jogo para ter ganho - disse Cuca. O treinador também fez questão de lembrar da reação do elenco depois da derrota na final da Copa Libertadores, que completou uma semana nesse sábado.
- Reagiram bem contra o Grêmio e hoje ainda mais. Baixas do Pituca, Veríssimo e Marinho. Fazem muita falta e o time se portou muito bem. Esses dois empates fora de casa, lá na frente, podem ser o diferencial. Deixar a gente à frente do que imagina - concluiu o treinador.
Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e faça sua simulação
O Santos terá uma semana livre para se preparar para o duelo contra o Coritiba, que será no próximo sábado, 19h, na Vila Belmiro. O jogo é considerado essencial para as pretensões do Peixe de garantir vaga na próxima Copa Libertadores da América.