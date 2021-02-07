Cuca valoriza reação do elenco em empate do Santos em Goiânia

O empate diante do Atlético Goianiense não foi considerado um resultado ruim pelo técnico Cuca. O comandante santista usou como argumentos para o resultado o campo molhado e um pênalti "discutível" marcado par o adversário. Mesmo assim, viu chances de vitória e lamentou a bola não ter entrado.- Primeiro tempo com campo encharcado, equilibrado. Eles saíram na frente numa penalidade discutível. Equipe organizada. Nós, com placar adverso , tivemos que nos expor um pouco mais. Fizemos um segundo tempo muito bom. Tivemos domínio completo do jogo, com chances criadas. Eles ficaram com um a menos. Abrimos as jogadas e, infelizmente, o gol da vitória acabou não entrando. Empate é normal, mas era um jogo para ter ganho - disse Cuca. O treinador também fez questão de lembrar da reação do elenco depois da derrota na final da Copa Libertadores, que completou uma semana nesse sábado.