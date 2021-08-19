Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cuca nega clima de revanche contra o Palmeiras: 'Quem perdeu foi o Santos. O confronto é com o Atlético'
futebol

Cuca nega clima de revanche contra o Palmeiras: 'Quem perdeu foi o Santos. O confronto é com o Atlético'

O comandante do Galo também destacou a presença da torcida, que estava com "muita sede" para voltar a ver o time no estádio...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 10:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 10:20
Em 2021, Palmeiras e Santos decidiram a Libertadores, referente ao ano de 2020. E, no banco do Peixe estava o atual treinador do Atlético-MG, Cuca, que fez uma campanha surpreendente com a equipe da baixada, levando-a a uma decisão diante do forte elenco comandado por Abel Ferreira. No duelo do Maracanã, após empate duro, dois times já pensavam na prorrogação, quando Breno Lopes marcou aos 53 minutos do segundo tempo, depois que houve um estranhamento entre Cuca e Marcos Rocha, seu jogador no Galo vencedor da Libertadores de 2013. O gol do atacante palmeirense doeu no santista e claro, em Cuca, naquele dia 30 de janeiro. Mas, o destino colocou o Verdão de volta no caminho do treinador, comandante do alvinegro de Minas. E, o técnico nega que tenha sentimento de revanche contra o Palmeiras, rival por uma vaga na decisão da .Libertadores e que pode impedir o sonho do bicampeonato atleticano da maior competição das américas. Cuca afirmou que agora está no Atlético e o confronto é com o Galo. O tempo passou e quem perdeu aquela decisão foi o Santos. O treinador do time mineiro também destacou o novo reforço do Atlético para a decisão com o Verdão, a volta da torcida, que esteve presente diante do River após 500 dias de ausência. O torcedor estava com “sede” para ver o time ao vivo no campo de jogo. Confira nos vídeos o que Cuca falou dos próximo desafios do Galo. Hulk marca um golaço, mostrando a força do Galo, que encara o Palmeiras nas semifinais da Libertadores-(BRUNA PRADO / POOL / AFP)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco
Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir
Cafu estrela campanha do "Seleções Méqui"
McDonald’s convoca o craque Cafu para campanha “Seleções do Méqui” que traz combos da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados