Cuca lembra expulsão "injusta" na final da Libertadores

Pela primeira vez depois da derrota na decisão da Copa Libertadores da América, o técnico Cuca participou de uma entrevista coletiva. Apesar de o assunto principal ser o jogo contra o Grêmio, o treinador foi questionado sobre a final e lembrou do lance de sua polêmica expulsão.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro- Treinador sair expulso, da maneira injusta que eu saí, e se eu fizesse eu falaria. Não fiz nada. Dominei uma bola como sempre faço e quando me abaixei o jogador estava em cima e eu caí. Ele (Marcos Rocha) não fez o suficiente também para essa celeuma que o árbitro criou - afirmou o treinador.Logo na sequência da expulsão, o Santos acabou sofrendo o gol que definiu a final. Cuca disse ser coincidência e não viu ligação entre os dois momentos.- Não tomamos gol porque treinador foi expulso, foi coincidência horrível. Nada a ver com desestabilizar time - concluiu o treinador.