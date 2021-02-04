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futebol

Cuca lembra expulsão "injusta" na final da Libertadores

Técnico falou pela primeira vez sobre o lance polêmico com o lateral Marcos Rocha...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 09:24

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 09:24

Crédito: Cuca considerou injusta sua expulsão na Copa Libertadores -Divulgação / Twitter Conmebol Libertadores
Pela primeira vez depois da derrota na decisão da Copa Libertadores da América, o técnico Cuca participou de uma entrevista coletiva. Apesar de o assunto principal ser o jogo contra o Grêmio, o treinador foi questionado sobre a final e lembrou do lance de sua polêmica expulsão.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro- Treinador sair expulso, da maneira injusta que eu saí, e se eu fizesse eu falaria. Não fiz nada. Dominei uma bola como sempre faço e quando me abaixei o jogador estava em cima e eu caí. Ele (Marcos Rocha) não fez o suficiente também para essa celeuma que o árbitro criou - afirmou o treinador.Logo na sequência da expulsão, o Santos acabou sofrendo o gol que definiu a final. Cuca disse ser coincidência e não viu ligação entre os dois momentos.- Não tomamos gol porque treinador foi expulso, foi coincidência horrível. Nada a ver com desestabilizar time - concluiu o treinador.
Cuca e o Santos tem mais cinco jogos na temporada, visando classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América. O próximo desafio no Campeonato Brasileiro será já neste sábado, 21h, contra o Atlético Goianiense, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

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