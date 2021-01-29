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Cuca inclui Soteldo em lista de dúvidas para a final da Libertadores

Técnico do Santos faz mistério sobre o time titular para o confronto contra o Palmeiras...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 16:34

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 16:34
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Na véspera d#a grande decisão da Copa Libertadores da América, o técnico Cuca deu sua última entrevista coletiva, já no Maracanã, palco da final. Perguntado sobre a principal dúvida para formação do time titular, Sandry ou Lucas Braga, o treinador colocou até Soteldo como dúvida.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Nós tivemos fora o Soteldo duas partidas. Contra o Grêmio. E nas duas eu joguei com Sandry e com o Lucas Braga. Então podemos incluir o Soteldo também, né? Muda-se a forma de jogar. Mas não muda a maneira com que o time joga. Forma é uma coisa, o sistema tático. Mas mesmo mudando as peças vamos ter nosso jeito. A forma do treinador jogar é a mesma, que é do Abel e a minha. São estratégias que a gente usa - afirmou o treinador.O Santos tem a dúvida no gol entre John e João Paulo e a dúvida entre Sandry e Lucas Braga foi presente nos dois jogos contra o Boca Juniors nas semifinais da competição. Nos dois jogos, o atacante foi o escolhido para começar entre os titulares.Na coletiva desta sexta, o técnico citou até a possibilidade de prorrogação como um dos critérios para a escolha do time titular do Santos para a decisão.
- Levando muita coisa em consideração. Não sei se pode ser um jogo de 90 minutos, pode ser mais. O jogo pode se decidir no meio, no fim. Ou pode se decidir no começo. São situações que temos dentro do grupo que criamos essas opções e vamos escolher o melhor ao longo do jogo - concluiu Cuca.
Cuca deve manter as dúvidas na escalação até a hora de divulgar a escalação. A decisão da Copa Libertadores da América será contra o rival Palmeiras, neste sábado, 17h, no Maracanã.

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