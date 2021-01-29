Cuca inclui Soteldo em lista de dúvidas para a final da Libertadores

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Nós tivemos fora o Soteldo duas partidas. Contra o Grêmio. E nas duas eu joguei com Sandry e com o Lucas Braga. Então podemos incluir o Soteldo também, né? Muda-se a forma de jogar. Mas não muda a maneira com que o time joga. Forma é uma coisa, o sistema tático. Mas mesmo mudando as peças vamos ter nosso jeito. A forma do treinador jogar é a mesma, que é do Abel e a minha. São estratégias que a gente usa - afirmou o treinador.O Santos tem a dúvida no gol entre John e João Paulo e a dúvida entre Sandry e Lucas Braga foi presente nos dois jogos contra o Boca Juniors nas semifinais da competição. Nos dois jogos, o atacante foi o escolhido para começar entre os titulares.Na coletiva desta sexta, o técnico citou até a possibilidade de prorrogação como um dos critérios para a escolha do time titular do Santos para a decisão.