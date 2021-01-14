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futebol

Cuca elogia zagueiros: 'Jogam com a cara rachada, tornozelo inchado'

Lucas Veríssimo e Luan Peres quase não jogaram as semifinais da Libertadores. Diretoria precisou negociar a permanência estratégica dos jogadores para tranquilizar Cuca...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 08:00

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A dupla de zaga foi, mais uma vez, destaque do Santos em um jogo da Copa Libertadores da América. A equipe praiana bateu o Boca por 3 a 0 nesta quarta-feira, e passou mais um jogo sem sofrer gols.Depois de viver a indefinição de se contaria ou não com Lucas Veríssimo e Luan Peres, os dois atletas jogaram as semifinais e receberam muito elogios do técnico Cuca na entrevista coletiva virtual após o duelo que classificou o Peixe para a decisão da competição sul-americana.- Impecáveis aqui, em La Bombonera, contra o Grêmio. Brigamos para eles ficarem porque sabemos a importância. Jogam com a cara rachada, com o tornozelo inchado. Jogam vendidos. Construímos uma família muito sólida aqui - elogiou o comandante. Lucas Veríssimo está negociado com Benfica (Portugal). Depois de uma longa novela, a gestão Andres Rueda acertou a transferência do atleta, mas garantiu que o defensor ficasse até o final da Libertadores.Já o caso de Luan Peres era ainda mais complicado. Depois da mudança de gestão, o Club Brugge aceitou a prorrogação do empréstimo do zagueiro para a semifinal da Libertadores, com obrigação de compra em caso de classificação para a final. O Peixe agora vai acertar a compra em definitivo do jogador.
Santos e Palmeiras decidem a final da Copa Libertadores no dia 30 de janeiro, no Maracanã, em jogo único. Devido a pandemia do coronavírus, a partida mão terá a presença de torcedores.

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