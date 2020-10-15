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futebol

Cuca elogia Robinho, seu novo reforço no Santos: 'Exemplo de jogador'

Atleta foi contratado no último sábado (10) e aguarda aprovação do Conselho Deliberativo para poder estrear pelo Peixe...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 00:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2020 às 00:50
O técnico Cuca saiu em defesa do atacante Robinho, contratado pelo Santos no último sábado (10), e que é condenado em primeira instância pelo crime de violência sexual, ainda sem sentença final e que a defesa do atleta nega que tenha acontecido.
Antes da derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, nesta quarta-feira (14), a Orthopride, empresa de serviços ortopédicos que era parceira do Peixe, rompeu com o clube, por conta da contratação de Robson. O “Rei das Pedaladas” tem treinado com o elenco desde a última terça-feira (13) e esteve presente na Vila Belmiro, para acompanhar o revés sofrido pelo Alvinegro. O jogador chegou a ir ao vestiário no intervalo do jogo.
Questionado pela reportagem em entrevista coletiva virtual sobre se a presença dele entre os dois tempo teve alguma influência direta ou ficou apenas na representação, o treinador santista foi cauteloso em falar sobre o atleta, mas o defendeu e elogiou o caráter do agora comandado.
– Essa é uma situação pra ter um tempo maior para falar e falar exclusivamente desse tema. Eu acho que agora não é hora pra gente falar desse tema. Tivemos bastantes conversas, diversas pessoas do clube em cima dele e é uma tema pra gente falar com mais calma. Mas ele pra mim é uma pessoa maravilhosa, é um exemplo de jogador, sempre foi corretíssimo em todas as atitudes que ele teve, a gente não tem um momento da carreira do Robinho que ela deva ser denegrida – afirmou Cuca.
– Tem o episódio fora do campo que está sob judice e a gente tem que aguardar. Agora, é um tema pra gente conversar com mais calma. Eu particularmente o que puder faze pra ajudar o Robinho em vida eu vou fazer – acrescentou.

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