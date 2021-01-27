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futebol

Cuca elogia Marcos Leonardo, mas pede cautela com o atacante

Técnica afirma que o jogador ainda precisa de um tempo para estar pronto no Santos...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 15:08

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 15:08
Crédito: Marcos Leonardo foi um dos destaques do Santos contra o Atlético-MG (Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O técnico Cuca elogiou a atuação do atacante Marcos Leonardo na derrota do Santos por 2 a 0 para o Atlético-MG, na noite desta terça-feira, no Mineirão. O camisa 36, de apenas 17 anos, iniciou o jogo como titular e teve duas oportunidades de gol.
>> Veja a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Ele foi muito bem dentro na função, uma pena não ter feito o gol. O Everson pegou uma bola bonita dele com o pé e outra foi um voleio, que passou muito perto. É um menino mais definidor, tem a velocidade e vai ganhar no corpo, vai aprendendo os caminhos e descobrir onde a bola cai, a segunda bola, essas coisas que naturalmente o tempo vai ensinando - afirmou o treinador.Marcos Leonardo foi recordista de gols no Paulista Sub-15 em 2018, eleito o melhor jogador da Copa Nike no mesmo ano e frequentemente é convocado para as seleções de base. Cuca acredita que o torcedor precisa ter cautela com o atacante.- Ele tem 17 anos, ele afogou, lógico. Para ele tem sido maravilhoso ganhar toda essa experiência. Esse menino não é pra agora, pra já. Às vezes, o menino com 16 ,17 anos já desponta, mas ele tem evoluído muito. Então, já pensou ele daqui um ano, um ano e meio como ele vai estar. Se ele está pegando corpo em cima de jogos importantes como ele está fazendo - revelou Cuca, sobre os planos para o atacante.
Sondado por clubes europeus, o Menino da Vila assinou o primeiro contrato profissional em 2019, válido por três temporadas, com renovação automática de mais duas. A multa rescisória de Marcos Leonardo está em 100 milhões de euros (cerca de R$ 615 milhões) e o Santos tem 100% dos direitos do jovem atleta.

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