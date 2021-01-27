Cuca elogia Marcos Leonardo, mas pede cautela com o atacante

>> Veja a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Ele foi muito bem dentro na função, uma pena não ter feito o gol. O Everson pegou uma bola bonita dele com o pé e outra foi um voleio, que passou muito perto. É um menino mais definidor, tem a velocidade e vai ganhar no corpo, vai aprendendo os caminhos e descobrir onde a bola cai, a segunda bola, essas coisas que naturalmente o tempo vai ensinando - afirmou o treinador.Marcos Leonardo foi recordista de gols no Paulista Sub-15 em 2018, eleito o melhor jogador da Copa Nike no mesmo ano e frequentemente é convocado para as seleções de base. Cuca acredita que o torcedor precisa ter cautela com o atacante.- Ele tem 17 anos, ele afogou, lógico. Para ele tem sido maravilhoso ganhar toda essa experiência. Esse menino não é pra agora, pra já. Às vezes, o menino com 16 ,17 anos já desponta, mas ele tem evoluído muito. Então, já pensou ele daqui um ano, um ano e meio como ele vai estar. Se ele está pegando corpo em cima de jogos importantes como ele está fazendo - revelou Cuca, sobre os planos para o atacante.