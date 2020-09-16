Cuca elogia defesa do Olimpia em empate: 'Não deixaram a gente jogar'

O Santos teve dificuldades no ataque no empate sem gols contra o Olimpia, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Grupo G da Libertadores. O técnico Cuca tratou de elogiar o sistema defensivo dos paraguaios, que, mesmo com um a menos, conseguiram neutralizar o Alvinegro.
- Marcação forte, campo pesado, chovendo. Duas linhas de quatro que se fecham muito bem. Jogadores bons no jogo aéreo, com marcação forte. Não deixou nossa equipe jogar. Foi um jogo contra equipe muito experiente, acostumado com Libertadores. A grande maioria, talvez todos, já jogaram. Alguns ganharam. Time muito cascudo, difícil de jogar. Time que tem a posse de bola, a catimba também - afirmou, em entrevista coletiva.
O técnico também lamentou as chances perdidas pelo Santos.
- Tenho três lances na cabeça. O primeiro que fizemos a parede, a única certa. Jogo estava pedindo essa jogada, lado de campo estava fechado e por dentro tínhamos tabela. Quando aconteceu com Raniel e Soteldo, bola bateu na trave. E no segundo tempo duas chances, uma que Sánchez ajeitou e Raniel não definiu e uma última com Madson, com Marcos Leonardo livre e na hora de cruzar erra o cruzamento. Pecamos nesse passe final, três chance claríssimas. Se acertássemos uma delas, teríamos ganhado - finalizou.