Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cuca elogia defesa do Olimpia em empate: 'Não deixaram a gente jogar'

Treinador comentou sobre as dificuldades de ataque do Santos na partida e fez questão de valorizar o sistema defensivo dos paraguaios...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 01:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 01:03
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos teve dificuldades no ataque no empate sem gols contra o Olimpia, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Grupo G da Libertadores. O técnico Cuca tratou de elogiar o sistema defensivo dos paraguaios, que, mesmo com um a menos, conseguiram neutralizar o Alvinegro.
- Marcação forte, campo pesado, chovendo. Duas linhas de quatro que se fecham muito bem. Jogadores bons no jogo aéreo, com marcação forte. Não deixou nossa equipe jogar. Foi um jogo contra equipe muito experiente, acostumado com Libertadores. A grande maioria, talvez todos, já jogaram. Alguns ganharam. Time muito cascudo, difícil de jogar. Time que tem a posse de bola, a catimba também - afirmou, em entrevista coletiva.
O técnico também lamentou as chances perdidas pelo Santos.
- Tenho três lances na cabeça. O primeiro que fizemos a parede, a única certa. Jogo estava pedindo essa jogada, lado de campo estava fechado e por dentro tínhamos tabela. Quando aconteceu com Raniel e Soteldo, bola bateu na trave. E no segundo tempo duas chances, uma que Sánchez ajeitou e Raniel não definiu e uma última com Madson, com Marcos Leonardo livre e na hora de cruzar erra o cruzamento. Pecamos nesse passe final, três chance claríssimas. Se acertássemos uma delas, teríamos ganhado - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados