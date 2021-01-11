Cuca distribui elogios e comemora união do elenco do Santos

João Paulo voltou a ser titular do Santos neste domingo contra o São Paulo, depois de John ser diagnosticado com Covid-19. O técnico Cuca lembrou as circunstâncias das mudanças no gol, fez elogios aos atletas e ao preparador de goleiros Arzul.- Do mesmo jeito que tínhamos perdido o João Paulo para Covid, hoje perdemos o John. Ele, como um bom profissional, fez um grande jogo. Dá confiança. Muito se fala que o Santos tem só um time, não tem elenco. Hoje foi mostrado que temos. O Santos está se preparando para o futuro com esses meninos. (Arzul) Cara bom de trabalhar, gente boa, excelente profissional. Sempre tem um ambiente salutar, o que é importante - afirmouAlém de elogiar João Paulo, Cuca também parabenizou Lucas Braga e Arthur Gomes pela atuação, e citou outros nomes do elenco, mostrando a força do grupo.