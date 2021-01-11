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futebol

Cuca distribui elogios e comemora união do elenco do Santos

Técnico destacou a volta de João Paulo ao gol e elogiou Lucas Braga e Arthur Gomes...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 13:23

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 13:23

Crédito: Madson tenta a jogada na vitória do Santos no clássico deste domingo. Ivan Storti/Santos FC
João Paulo voltou a ser titular do Santos neste domingo contra o São Paulo, depois de John ser diagnosticado com Covid-19. O técnico Cuca lembrou as circunstâncias das mudanças no gol, fez elogios aos atletas e ao preparador de goleiros Arzul.- Do mesmo jeito que tínhamos perdido o João Paulo para Covid, hoje perdemos o John. Ele, como um bom profissional, fez um grande jogo. Dá confiança. Muito se fala que o Santos tem só um time, não tem elenco. Hoje foi mostrado que temos. O Santos está se preparando para o futuro com esses meninos. (Arzul) Cara bom de trabalhar, gente boa, excelente profissional. Sempre tem um ambiente salutar, o que é importante - afirmouAlém de elogiar João Paulo, Cuca também parabenizou Lucas Braga e Arthur Gomes pela atuação, e citou outros nomes do elenco, mostrando a força do grupo.
- Ajudaram muito. Lucas é um jogador muito participativo, tático. Arthur tem uma técnica refinada. Participou da bola na trave, do gol. Não são marcadores, ajudam na recomposição. Estão de parabéns pela partida. Hoje, a gente ganha opções para o elenco. Tem que falar de Jean Mota, Alex, Balieiro, Laércio, Madson. Viram opções. O banco hoje, repleto de titulares, incentivando, mostra a união desse grupo - concluiu.
Cuca agora terá dois dias para preparar o Santos para o duelo decisivo contra o Boca Juniors. A partida será na quarta-feira, 19h15, na Vila Belmiro. O Peixe precisa da vitória para avançar. O Boca passa com vitória ou empate com gols. Outro 0 a 0 leva a decisão da vaga para os pênaltis.

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