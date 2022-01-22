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Crystal Palace x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Time de Jürgen Klopp tem a chance de diminuir vantagem para o Manchester City, que empatou na rodada. Águias tentam chegar à metade de cima da tabela de classificação...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 17:59

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 17:59

A bola vai rolar para mais um jogo da 23ª rodada do Campeonato Inglês. Neste domingo, o vice-líder Liverpool tem compromisso com o Crystal Palace, na capital britânica. O duelo entre Reds e as Águias acontece no Selhurst Park, às 11h (de Brasília).CRYSTAL PALACETentando chegar na primeira metade da tabela de classificação, o Crystal Palace tem duro compromisso contra o vice-líder do Campeonato Inglês. Na última rodada, o time de John Textor, empresário que também é acionista do Botafogo, empatou em 1 a 1 com o Brighton.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
LIVERPOOLCom dois jogos a menos que o líder Manchester City, os Reds têm a chance de diminuir a vantagem na tabela de classificação para os atuais campeões, que empataram na rodada. Na última partida, a equipe de Jürgen Klopp venceu o Brentford em casa, por 3 a 0.
+ Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaFICHA TÉCNICA
Crystal Palace x LiverpoolPremier League - Campeonato Inglês23ª Rodada​Data e horário: 23/01/2022, às 11h (de Brasília)​Local: Selhurst Park, em Londres (ING)Árbitro: Kevin FriendAssistentes: Adrian Holmes e Simon BeckTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
CRYSTAL PALACE (Técnico: Patrick Vieira)Butland; Ward, Andersen, Guéhi e Mitchell; Schlupp, Hughes e Gallagher; Olise, Édouard e Eze.
Desfalques: Tomkins e McArthur (lesionados); Ayew (dúvida); Kouyaté e Zaha (convocados para a seleção).
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold; Konaté, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Curtis Jones; Diogo Jota, Roberto Firmino e Minamino.
Desfalques: Origi, Thiago Alcântara e Phillips (lesionados); Elliott, Fabinho, Matip e Oxlade-Chamberlain (dúvidas); Salah, Keïta e Mané (convocados para a seleção).
Crédito: LiverpoolvenceuoCrystalPalacepor3a0noprimeiroturno(Foto:PAULELLIS/AFP

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