Cruzeiro x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Cruzeiro e Vasco se enfrentam nesta quinta, às 21h30, no Mineirão, pela sexta rodada da Série B (Montagem LANCE!

A Série B do Campeonato Brasileiro terá nesta quinta-feira um dos maiores clássicos da história do futebol nacional. O Cruzeiro receberá, no Mineirão, às 21h30, o Vasco, pela sexta rodada da competição. Na zona de rebaixamento, os mineiros tentam se recuperar após a derrota para o Operário-PR, fora de casa, enquanto os cariocas buscam a segunda vitória seguida depois do triunfo sobre o CRB em São Januário.

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Os donos da casa procuram se recuperar na competição, já que estão na zona de rebaixamento com quatro pontos e perderam na última rodada. Esse será o terceiro jogo da Raposa sob o comando do técnico Mozart Santos, que não poderá contar com Weverton, que está suspenso. Giovanni, com desgaste muscular, também ficou de fora da lista de relacionados.

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Além disso, Mozart terá o retorno do paraguaio Cáceres, que está recuperado da Covid-19, e retornou aos treinamentos após 10 dias de isolamento social. Marco Antônio, também infectado, retornou aos treinos nesta quarta-feira, mas não foi relacionado para o duelo desata quinta.

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Pelo lado do Vasco, Marcelo Cabo não poderá contar com o volante Romulo e o goleiro Vanderlei. Ambos testaram positivo para Covid-19 e estão seguindo todos os protocolos de isolamento social. Além deles, o volante Michel será poupado e não estará disposição, informação incialmente divulgada pelo site "Ge". Já o lateral-direito Léo Matos segue em recuperação de um edema na coxa e também está fora do jogo.

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Com isso, Cabo não poderá repetir a mesma escalação da vitória sobre o CRB. No lugar de Romulo, a tendência é que Andrey seja titular no meio de campo ao lado de Bruno Gomes, MT e Marquinhos Gabriel. No entanto, a tendência é que ele repita o esquema tático com Zeca na lateral-direita e o jovem Riquelme ocupando o lado esquerdo. FICHA TÉCNICA:CRUZEIRO X VASCO

Data/Hora: 24/06/2021, às 21h30 (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Herman Brumel Vani (SP)Árbitro de vídeo: André Luis Skettino Policarpo Bento (SP)Onde ver: TV Globo, Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!

CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)Fábio; Joseph, Ramon e Paulo; Matheus Barbosa, Cáceres (Flávio), Rômulo, e Marcinho; Felipe Augusto, Bruno José e Rafael Sobis (Guilherme Bissoli) Desfalques: Weverton (suspenso) e Giovanni (desgaste muscular)Suspensos: WevertonPendurados: Ramon

VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)

Lucão; Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme; Andrey, Bruno Gomes, MT e Marquinhos Gabriel; Morato e Cano.

Desfalques: Vanderlei e Romulo (Covid-19), Léo Matos (edema na coxa) e Michel (poupado)Pendurados: Morato e Galarza

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